Реконструкцию первой китайской печатной книги представили в Национальном историческом музее

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию первой китайской печатной книги «Алмазная сутра» представили в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам директора Национального исторического музея Александра Храмого, созданная в 868 году в эпоху династии Тан «Алмазная сутра» — одна из самых ранних сохранившихся печатных книг в мире. Ее оригинал был обнаружен в начале ХХ века в Дуньхуане, в оазисе и городском уезде, который в древности служил воротами в Китай на Великом шелковом пути.
«Эта книга была напечатана более 1000 лет назад, то есть в Европе Гутенберг опоздал по сравнению с китайцами примерно на 500 лет. Сегодня “Алмазная сутра” хранится в Британской библиотеке, и Китай активно добивается от Англии, чтобы они вернули эту реликвию китайского народа», — отметил Александр Храмой.
Работа над реконструкцией книги проводилась белорусскими исследователями под руководством лауреата премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» Владимира Лиходедова. Они воссоздали не только саму технику печати, но и бумагу, на которой была отпечатана «Алмазная сутра».
«Более 10 лет назад нам удалось воссоздать 12 экземпляров книги Бытие Библии Франциска Скорины. Для этого делали специальную льняную бумагу, отливали шрифты и по старинной технологии печатали эту книгу. Получилось довольно интересно. Многие ученые были в восторге и говорили, что сами хотели это сделать, но не смогли. Нам тоже хотелось двигаться дальше, и мы попробовали воссоздать одну из первых печатных книг в мире. До сих пор идет спор между китайцами и корейцами, чья книга вышла раньше, но он, наверное, неразрешим», — пояснил Владимир Лиходедов.
«Вначале нам удалось сделать ее цифровую копию, а потом началась основная работа. Мы создали бумагу из тутового дерева, а футляр — из вишневого, и обили его овчиной. Длина составила 5,5 метров, форма — в виде свитка. Процесс был долгий и занял несколько месяцев. Но я думаю, что получившийся экземпляр действительно может находиться в Национальном историческом музее, показывать историю книгопечатания и взаимосвязи Китая и Беларуси», — добавил Владимир Лиходедов.
Кроме того, на выставке впервые представлены открытки и фотографии конца XIX — начала XX века с видами Северного Китая, где можно рассмотреть виды городов Харбина, Даляня, Цицикара и этнографические особенности жителей Китая того периода. Представлен и комплекс предметов бонистики и нумизматики: от двухтысячелетней китайской монеты до денег Китайско-Восточной железной дороги 20−30 годов XX века. Также можно увидеть подарки Президенту Беларуси от китайских делегаций, побывавших у нас в стране в разные годы.
По словам Владимира Лиходедова, в экспозиции есть уникальное издание, посвященное генералу Роману Кондратенко, который командовал обороной сухопутного фронта Порт-Артура во время Русско-японской войны. «Он учился в Полоцке и сделал блестящую карьеру. При обороне Порт-Артура он не прятался за спины солдат, а всегда был на передовой. К сожалению, поэтому погиб. В книге представлены описания боев, крепости, переписки и уникальные почтовые открытки с портрета Кондратенко самого разного времени», — добавил Владимир Лиходедов.
Александр Храмой подчеркнул, что сотрудничество музея с Китаем активно развивается. Вскоре пройдет саммит глав государств, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. По инициативе Национального музея Китая предполагается сделать большой выставочный проект, который объединит видение истории каждого Национального исторического музея стран ШОС.
«Исторический музей Беларуси везет на форум 115 предметов, которые можно объединить в пять комплексов, отображающих разные периоды нашей истории. Выставка планирует работать там до 16 ноября на протяжении трех месяцев. За этот период должны состояться различные мероприятия, в том числе онлайн-формата. И на них мы тоже будем рассказывать о нашем музее, чтобы показать, насколько нам близок Китай», — заметил директор Национального исторического музея.
«Я надеюсь, что после того, как откроется новое здание Национального исторического музея, в какой-то год мы тоже примем этот форум. Думаю, это будет огромное событие как для музейного сообщества, так и для любителей истории», — подытожил Александр Храмой. -0-