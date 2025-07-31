Реконструкцию первой китайской печатной книги представили в Национальном историческом музее

«Более 10 лет назад нам удалось воссоздать 12 экземпляров книги Бытие Библии Франциска Скорины. Для этого делали специальную льняную бумагу, отливали шрифты и по старинной технологии печатали эту книгу. Получилось довольно интересно. Многие ученые были в восторге и говорили, что сами хотели это сделать, но не смогли. Нам тоже хотелось двигаться дальше, и мы попробовали воссоздать одну из первых печатных книг в мире. До сих пор идет спор между китайцами и корейцами, чья книга вышла раньше, но он, наверное, неразрешим», — пояснил Владимир Лиходедов.