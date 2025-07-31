Минздрав: более 52% выпускников придут в организации здравоохранения, обслуживающие сельское население

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 52% выпускников придут в организации здравоохранения, обслуживающие в том числе сельское население, сообщила журналистам начальник главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Ольга Колюпанова, передает корреспондент БЕЛТА.
«С завтрашнего дня мы ожидаем пополнение организаций здравоохранения молодыми специалистами и врачами-интернами. Прибывают порядка 2450 врачей-интернов, около 2,2 тыс. молодых специалистов после прохождения интернатуры и около 4 тыс. специалистов со средним специальным медицинским образованием», — отметила Ольга Колюпанова.
Основная масса выпускников — более 52% — распределены в организации здравоохранения, обслуживающие в том числе сельское население. Речь идет о центральных районных больницах, аптеках, которые располагаются в сельских населенных пунктах. 40% — выпускники, которые прибудут в городские организации здравоохранения в Минске и областных центрах. 30 выпускников, которые включены в банк данных одаренной молодежи, распределены в республиканские научно-практические центры.
Начальник главного управления отметила, что основной упор при распределении был сделан на укомплектование организаций здравоохранения специалистами пяти топовых специальностей, которые очень востребованы. Это анестезиологи-реаниматологии, врачи общей практики, врачи-педиатры участковые, врачи диагностического и стоматологического профилей. -0-