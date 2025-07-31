Минздрав: более 52% выпускников придут в организации здравоохранения, обслуживающие сельское население

Основная масса выпускников — более 52% — распределены в организации здравоохранения, обслуживающие в том числе сельское население. Речь идет о центральных районных больницах, аптеках, которые располагаются в сельских населенных пунктах. 40% — выпускники, которые прибудут в городские организации здравоохранения в Минске и областных центрах. 30 выпускников, которые включены в банк данных одаренной молодежи, распределены в республиканские научно-практические центры.