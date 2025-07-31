Пришел на обследование и умер: когда КТ может привести к гибели человека

В Москве 66-летний мужчина скончался после проведения компьютерной томографии (КТ) коронарных артерий. Перед обследованием ему ввели контрастный раствор для более точного результата исследования. Однако вещество вызвало сильную аллергическую реакцию, за которой последовали анафилактический шок, остановка сердца и клиническая смерть. Пациента ввели в искусственную кому, но через несколько дней он умер, так и не придя в сознание. «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом, насколько может быть опасным контрастирующий препарат и кому категорически запрещено его применять в момент обследования.
Иммунозащитная реакция.
Почти любое вспомогательное контрастирующее вещество, которое используют для проведения КТ или МРТ (магнитно-резонансная томография), содержит в составе йод, а он часто провоцирует аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
— Йод — очень активный галоген (химическое вещество, которое обладает сильными окислительными свойствами — прим. «ВМ»), он вызывает ответную иммунозащитную реакцию в виде аллергии, которая быстро переходит в анафилактический шок, поэтому в некоторых случаях спасти человека невозможно, — пояснил врач.
Однако летальный исход при введении контрастирующего вещества — нечастая история, успокоил терапевт. Как правило, люди сталкиваются с такими последствиями, как крапивница и отек Квинке.
Чем заменить «Мирамистин».
Как понять, что вещество может быть опасно для вас.
Заранее предугадать реакцию на контрастирующее вещество невозможно, предупредил Кондрахин. В зоне риска может быть любой человек, вне зависимости от возраста и пола. Однако с особой осторожностью вещество можно вводить людям, у которых хотя бы раз отмечались:
непереносимость йода;непереносимость других лекарственных препаратов;аллергические реакции на что-либо, включая продукты питания.
Однако минимизировать риск летального исхода при обследовании с использованием контрастирующего препарата можно, заверил Кондрахин.
— До КТ врач должен собрать точный анамнез, а пациент может сдать аллергическую пробу на препарат, чтобы заранее убедиться, что его применение будет безопасным, — заключил эксперт.
МРТ можно считать альтернативным методом исследования, которое назначают вместо КТ. Однако при проведении магнитно-резонансной томографии также велики риски летального исхода. Какие особенности нужно учитывать при таком типе обследования, выясняла «Вечерняя Москва».