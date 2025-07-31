Пришел на обследование и умер: когда КТ может привести к гибели человека

В Москве 66-летний мужчина скончался после проведения компьютерной томографии (КТ) коронарных артерий. Перед обследованием ему ввели контрастный раствор для более точного результата исследования. Однако вещество вызвало сильную аллергическую реакцию, за которой последовали анафилактический шок, остановка сердца и клиническая смерть. Пациента ввели в искусственную кому, но через несколько дней он умер, так и не придя в сознание. «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом, насколько может быть опасным контрастирующий препарат и кому категорически запрещено его применять в момент обследования.