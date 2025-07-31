Протекающая крыша и просроченные продукты: МАРТ проверил сельский магазин в Петриковском районе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило сельский магазин в Петриковском районе и выявило ряд нарушений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
«Сегодня в ходе проведения горячей линии неравнодушный житель поселка Копцевичи (Петриковский район, Гомельская область) сообщил о том, что в магазине № 66 “ТПС” Житковичского филиала Гомельского облпо присутствуют лужи, что негативно сказывается на продуктах питания и работе продавца. В ходе проведения оперативного мониторинга сотрудниками МАРТ подтверждена информация и установлено более 10 локальных мест течи крыши. Вода попала на продукты питания: печенье весовое в ассортименте, снеки, чипсы, безалкогольные напитки, на непродовольственную группу товаров на верхних полках стеллажей и др.», — рассказали в пресс-службе.
Также установлены недопустимые нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, а именно к реализации предлагались товары с истекшими сроками годности в количестве шести наименований. По результатам проведения Гомельскому облпо выдана рекомендация и предписание о запрете реализации товаров.
Информация оперативно направлена в Белкоопсоюз для принятия мер реагирования. -0-