Протекающая крыша и просроченные продукты: МАРТ проверил сельский магазин в Петриковском районе

«Сегодня в ходе проведения горячей линии неравнодушный житель поселка Копцевичи (Петриковский район, Гомельская область) сообщил о том, что в магазине № 66 “ТПС” Житковичского филиала Гомельского облпо присутствуют лужи, что негативно сказывается на продуктах питания и работе продавца. В ходе проведения оперативного мониторинга сотрудниками МАРТ подтверждена информация и установлено более 10 локальных мест течи крыши. Вода попала на продукты питания: печенье весовое в ассортименте, снеки, чипсы, безалкогольные напитки, на непродовольственную группу товаров на верхних полках стеллажей и др.», — рассказали в пресс-службе.