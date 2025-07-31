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У кумертаусца обнаружили сотни литров незаконной спиртосодержащей жидкости

У жителя Башкирии нашли 300 литров незаконной спиртосодержащей продукции.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Кумертау предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно данным следствия, с февраля по ноябрь прошлого года мужчина, не имея соответствующего разрешения, купил у пока еще неустановленного лица крупную партию спиртосодержащей жидкости. Продукция хранилась у него квартире, гараже и автомобиле.

На кумертаусца завели уголовное дело по статье «Незаконные закупка, хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере». Полицейские изъяли у него около 300 литров незаконной продукции общей стоимостью более 160 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину. Материалы дела переданы в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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