У кумертаусца обнаружили сотни литров незаконной спиртосодержащей жидкости

В башкирском городе Кумертау предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно данным следствия, с февраля по ноябрь прошлого года мужчина, не имея соответствующего разрешения, купил у пока еще неустановленного лица крупную партию спиртосодержащей жидкости. Продукция хранилась у него квартире, гараже и автомобиле.
На кумертаусца завели уголовное дело по статье «Незаконные закупка, хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере». Полицейские изъяли у него около 300 литров незаконной продукции общей стоимостью более 160 тысяч рублей.
Мужчина признал свою вину. Материалы дела переданы в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
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