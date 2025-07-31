В Миллерово в ДТП пострадал ребенок

В четверг, 31 июля, в Миллерово на улице 20 лет РККА произошла авария. Там столкнулись две машины. Есть пострадавший. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 30-летний водитель на «ВАЗ 21043», выезжая с прилегающей территории, стал выполнять разворот. Но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой.
В результате столкновения пострадал ребенок. Семилетняя девочка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.
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