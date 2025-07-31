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Хирург предупредил о тяжелых последствиях повторной пластики носа

Хирург Алексанян: повторная ринопластика может обернуться осложнениями.

Источник: Комсомольская правда

Повторная ринопластика может быть гораздо сложнее первой и таит в себе немало рисков, предупредил пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, особенно опасной она становится, если у пациента нет точной информации о предыдущей операции. Об этом пишет NEWS.ru.

— Первый хирург оставляет после себя своего рода черный ящик. Пациент за редким исключением не обладает полной информацией о методике операции, использованных имплантатах и технике наложения швов. Это серьезно затрудняет работу хирурга, проводящего вторичную ринопластику, — уточнил специалист.

Медик добавил, что самой сложной частью становится работа с рубцовой тканью, которая деформирует нос и мешает восстановлению. К тому же ранее установленные имплантаты могут быть некачественными или не подходить для повторной коррекции.

Также хирург предупредил, что повторная ринопластика связана с более высоким риском проблем — может нарушиться кровоснабжение носовых тканей, развиться инфекции, отек держаться дольше обычного, а итоговый внешний вид не всегда оправдывает ожидания.