Хирург предупредил о тяжелых последствиях повторной пластики носа

Повторная ринопластика может быть гораздо сложнее первой и таит в себе немало рисков, предупредил пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, особенно опасной она становится, если у пациента нет точной информации о предыдущей операции. Об этом пишет NEWS.ru.