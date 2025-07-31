Россиянка выиграла в лотерею 357 миллионов рублей, но ей отказали в выплате

По данным журналистов, оператор подтвердил победу женщины, после чего на адрес ее электронной почты отправили инструкцию о том, как забрать выигрыш. Но через несколько часов сайт «Столото» показал другие номера, в результате чего сумма выигрыша уменьшилась до 400 рублей и нового победителя не оказалось.