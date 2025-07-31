Россиянка выиграла в лотерею 357 миллионов рублей, но ей отказали в выплате

Жительница Краснодара выиграла в «Спортлото 4 из 20» 357 миллионов рублей, но не смогла получить средства из-за «сбоя системы». Об этом в четверг, 31 июля, сообщил Kub Mash.
По данным журналистов, оператор подтвердил победу женщины, после чего на адрес ее электронной почты отправили инструкцию о том, как забрать выигрыш. Но через несколько часов сайт «Столото» показал другие номера, в результате чего сумма выигрыша уменьшилась до 400 рублей и нового победителя не оказалось.
— Организаторы (АО «ТКЦ» и АО «Центр») сослались на масштабный сбой, который якобы произошел еще до розыгрыша. Почему связались с победителем и отправили официальные письма — не пояснили, — говорится в публикации.
Женщина судится с организаторами розыгрыша с 2023 года и до сих пор не получила выигранных денег, а представители Министерства спорта не приходят на судебные заседания, передает Telegram-канал.
2 июня в СМИ появилась информация о том, что житель Йошкар-Олы, который выиграл в лотерею от «Столото», не смог забрать свои 100 тысяч рублей из-за отсутствия денег в городских кассах. При этом в приложении говорилось, что выигрыш можно забрать через один-три дня.