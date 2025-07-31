Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирург Юссеф назвал способ защититься от рака кишечника

Чтобы снизить риск развития рака кишечника, важно есть больше клетчатки. Об этом рассказал хирург Хейни Юссеф.

Чтобы снизить риск развития рака кишечника, важно есть больше клетчатки. Об этом рассказал хирург Хейни Юссеф.

По словам эксперта, научно доказано, что люди, которые каждый день употребляют пищу продукты с клетчаткой, реже болеют раком кишечника. Тем не менее многим сейчас не хватает клетчатки в рационе.

— Большинство взрослых в Великобритании потребляют всего 18−20 граммов клетчатки в день при норме 30 граммов. Этот разрыв особенно тревожен, учитывая рост заболеваемости раком кишечника среди молодых людей, — отметил медик.

В частности, при профилактике рака помогут овсянка, фрукты и овощи, орехи и семена. В целом клетчатка — это универсальное средство поддержания здоровья. Она очищает кишечник и питает полезные бактерии, поддерживая здоровье пищеварительного тракта, передает Daily Mail.

В свою очередь кардиолог Мария Чайковская предупреждает, что при употреблении всего одной сосиски в день повышается риск развития сразу 11 опасных заболеваний. Среди них и рак кишечника. В состав промышленных сосисок, даже с пометками «детские сосиски» и «высший сорт», входят нитрит натрия, фосфаты, глутамат натрия, декстроза или сахар, крахмал, соевый белок, усилители, ароматизаторы и красители, а также жиры низкого качества.