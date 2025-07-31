Хирург Юссеф назвал способ защититься от рака кишечника

В свою очередь кардиолог Мария Чайковская предупреждает, что при употреблении всего одной сосиски в день повышается риск развития сразу 11 опасных заболеваний. Среди них и рак кишечника. В состав промышленных сосисок, даже с пометками «детские сосиски» и «высший сорт», входят нитрит натрия, фосфаты, глутамат натрия, декстроза или сахар, крахмал, соевый белок, усилители, ароматизаторы и красители, а также жиры низкого качества.