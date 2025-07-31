Изменяла с мужем подруги: что известно о семейной драме Дибровых и Товстиков

Сам Дмитрий Дибров пока никак не прокомментировал эти сообщения. Полина же заявила журналистам, что Дмитрий на время улетел в Барселону к друзьям, а она осталась в Москве. Однако, по ее словам, это не значит, что они разводятся или не живут вместе. Тем не менее неназванные источники разных изданий утверждают, что Дмитрий узнал об измене примерно месяц назад и с тех пор они не живут вместе.