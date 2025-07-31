Изменяла с мужем подруги: что известно о семейной драме Дибровых и Товстиков

На днях в СМИ появилась информация о возможном разводе телеведущего Дмитрия Диброва со своей женой Полиной после 16 лет брака. Позже выяснилось, что Полина состоит в отношениях с мужем своей подруги Елены Товстик. Подробности скандала — в материале «Вечерней Москвы».
Младше на 30 лет.
Дмитрий Дибров познакомился с Полиной Наградовой на конкурсе красоты Beauty of the Body, когда ей было 17 лет, а ему — 47. Телеведущий тогда сидел в жюри, а Полина была участницей конкурса. Он долго за ней ухаживал, однако Полина не сразу согласилась быть его избранницей. Тем не менее спустя полтора года после знакомства они поженились. Это было в 2009 году. В браке у них родилось трое сыновей.
Как рассказывал сам Дибров, жену он «растил» под себя: занимался ее образованием, прививал «правильные привычки», учил манерам и умению быть интересной собеседницей. Этому поспособствовала большая разница в возрасте. Однако большую часть времени в браке у них были хорошие отношения.
Первые подозрения.
Первые подозрения относительно того, что в семье Дибровых не все так гладко, появились, когда Полина перестала публиковать совместные фото с супругом в социальных сетях, а позже и вовсе их удалила, хотя затем и восстановила. К тому же они перестали вместе появляться на публике. Однако Полина заверяла поклонников, что все хорошо, просто муж намерен сменить имидж и похудеть, потому его нет на снимках.
Однако 29 июля в СМИ появилась информация от неназванного друга семьи о том, что супруги все-таки разводятся. Как заявил источник, у Полины своя жизнь (как профессиональная, так и личная), а разница в возрасте мешает ей жить «на полную катушку».
Сам Дмитрий Дибров пока никак не прокомментировал эти сообщения. Полина же заявила журналистам, что Дмитрий на время улетел в Барселону к друзьям, а она осталась в Москве. Однако, по ее словам, это не значит, что они разводятся или не живут вместе. Тем не менее неназванные источники разных изданий утверждают, что Дмитрий узнал об измене примерно месяц назад и с тех пор они не живут вместе.
Ушла к другу семьи.
Затем выяснялось, что любовником Полины оказался друг семьи Дибровых — бизнесмен Роман Товстик. Он женат на Елене Товстик, которая была подругой Полины. У пары шестеро детей. Елена состояла в женском клубе Дибровой, в котором девушки проводят время друг с другом, вместе путешествуют и поддерживают подруг.
Полина встречала Елену из роддома с новорожденной дочерью Алисой год назад, пока ее муж Роман выступал на сцене перед пятью тысячами человек в честь дня рождения его компании. Возможно, Полина даже является крестной для дочери Елены.
Как Роман, так и Елена регулярно публиковали посты о любви друг к другу и к своим детям. Однако, по сообщениям СМИ, Роман и Полина втайне от своих семей снимали апартаменты в 500 метрах от дома Дибровых, где изменяли своим супругам.
«Похоронила» сама себя.
Если Полина уверяет общественность в том, что в их семье все хорошо, а Дмитрий и вовсе никак не комментирует ситуацию, то в семье Товстиков развернулся настоящий публичный скандал.
Роман в своих социальных сетях объявил о разводе спустя 19 лет брака. Он написал, что старания сохранить семью не принесли успеха, однако выразил уважение к Елене и заявил, что они останутся любящими и заботливыми родителями для своих шестерых детей.
Сама же Елена отреагировала более эмоционально. В социальных сетях она опубликовала пост о своей «смерти», написав его от третьего лица и прикрепив фотографию свечи.
— Светлая память Елене Товстик! К сожалению, Роману придется забрать из Италии тело своей жены. Разрушив семью, убив мать шестерых детей, так жестоко уходя к подруге ее семьи… Это невозможно пережить… 22 года счастливого брака — нож в спину. Последнему малышу один год… Все остались сиротами без матери, — написала Елена сама про себя.
Позже стало известно, что Роман подал на развод еще 21 июля, а 25 июля инициировал судебный спор о месте жительства их детей. Роман намерен сделать так, чтобы все шестеро детей остались жить с ним. При этом развод будет происходить в мировом суде. Это означает, что все совместно нажитое миллиардное состояние в этом судебном процессе он делить не собирается.
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