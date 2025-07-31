Стала известна причина смерти медиаменеджера Дерка Сауэра

По данным источника, предприниматель получил серьёзные ранения в результате крушения парусной яхты в Греции, где он отдыхал вместе с супругой Эллен Фербек. После этого он проходил лечение в медицинских учреждениях Афин и Амстердама, но не смог полностью восстановиться после аварии.