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Стала известна причина смерти медиаменеджера Дерка Сауэра

Причиной смерти Сауэра стали травмы, полученные в результате несчастного случая.

Источник: Комсомольская правда

Нидерландский и российский бизнесмен и медиаменеджер Дерк Сауэр, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Het Parool. Причиной смерти стали травмы, полученные во время несчастного случая на яхте в прошлом месяце.

По данным источника, предприниматель получил серьёзные ранения в результате крушения парусной яхты в Греции, где он отдыхал вместе с супругой Эллен Фербек. После этого он проходил лечение в медицинских учреждениях Афин и Амстердама, но не смог полностью восстановиться после аварии.

Напомним, 31 июля стало известно о смерти бывшего президента медиахолдинга РБК и основатель «Ведомостей» Дерка Сауэра.

Ранее сообщалось о смерти Владимира Плоских, выдающегося учёного, занимавшего пост вице-президента Национальной академии наук республики. Академик Плоских умер в возрасте 88 лет.