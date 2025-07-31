Стала известна причина смерти медиаменеджера Дерка Сауэра

Нидерландский и российский бизнесмен и медиаменеджер Дерк Сауэр, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Het Parool. Причиной смерти стали травмы, полученные во время несчастного случая на яхте в прошлом месяце.
По данным источника, предприниматель получил серьёзные ранения в результате крушения парусной яхты в Греции, где он отдыхал вместе с супругой Эллен Фербек. После этого он проходил лечение в медицинских учреждениях Афин и Амстердама, но не смог полностью восстановиться после аварии.
Напомним, 31 июля стало известно о смерти бывшего президента медиахолдинга РБК и основатель «Ведомостей» Дерка Сауэра.
Ранее сообщалось о смерти Владимира Плоских, выдающегося учёного, занимавшего пост вице-президента Национальной академии наук республики. Академик Плоских умер в возрасте 88 лет.