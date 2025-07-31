Многодетным дали бесполезную землю в деревне Кузьмино: ни дорог, ни воды, ни газа

Поразительно, но ровно такая же ситуация сложилась десять лет назад в другом поселке Сергиева Посада — Трехселище. Тогда инициативную группу многодетных возглавила мама пятерых детей Юлия Суминова. По ее словам, участки в Трехселище получили 150 семей. Однако строиться начали единицы, потому что проложить дорогу к поселку забыли. Все, у кого была возможность, купили внедорожники. Но даже на них проехать можно было только в сухую погоду. Под дождем земля превращалась в месиво.