Многодетным дали бесполезную землю в деревне Кузьмино: ни дорог, ни воды, ни газа

Бесплатные земельные участки в деревне Кузьмино оказались для многодетных семей тем подарком, которым нельзя воспользоваться. Ни дорог, ни воды, ни газа, ни электричества. Впору возвращаться в XIX век и вести натуральное хозяйство.
«Уважаемый Андрей Юрьевич! Мы, многодетные семьи, получившие земельные участки в деревне Кузьмино, вынуждены обратиться к вам с критической проблемой: отсутствием дорог, воды, газа и стабильного электроснабжения, — написали многодетные в своем открытом письме губернатору. — Суть проблемы… Дороги. На поле, где выделены участки (с 2019 года), отсутствуют даже минимальные грунтовые дороги. Легковые и грузовые автомобили вязнут, что делает невозможным доставку стройматериалов и начало строительства…».
Меж тем буквально недавно, а если быть точнее, 18 июня, на собрании с заместителем главы округа по дорогам возмущенным семьям пообещали нарезку кюветов и обработку дорог грейдером. Однако прошел месяц, и никаких работ не было проведено.
«Мы неоднократно писали в администрацию Сергиево-Посадского округа, но получаем лишь отписки и пустые обещания, — делятся своей болью авторы открытого письма. — Наша просьба состоит из трех пунктов: срочно организовать работы по созданию временных грунтовых дорог, разработать план по подведению инфраструктуры и назначить ответственного за исполнение. Мы, многодетные семьи, не можем годами ждать выполнения элементарных обязательств со стороны властей. Без дорог и коммуникаций земля остается бесполезной, а государственная поддержка — фикцией».
Поразительно, но ровно такая же ситуация сложилась десять лет назад в другом поселке Сергиева Посада — Трехселище. Тогда инициативную группу многодетных возглавила мама пятерых детей Юлия Суминова. По ее словам, участки в Трехселище получили 150 семей. Однако строиться начали единицы, потому что проложить дорогу к поселку забыли. Все, у кого была возможность, купили внедорожники. Но даже на них проехать можно было только в сухую погоду. Под дождем земля превращалась в месиво.
«Когда в администрации выдавали участки, то нам говорили: вы можете взять любое место. У вас там будут газ, свет, дороги, вода. Инфраструктура будет вся. По факту в 2016 году дали только свет, — рассказывает еще одна многодетная мама, Татьяна Красавина. — Мы ходили в администрацию с группой единомышленников. Там нам было сказано, что ваш вопрос решиться не сможет».
И все же тот вопрос все-таки сдвинулся с мертвой точки — благодаря участию прокуратуры. Но, как бы там ни было, людям пришлось ждать пресловутых благ цивилизации целых 10 лет.
Наученные горьким опытом своих предшественников, свежеиспеченные многодетные семьи Сергиева Посада поступают умнее: сейчас они просто отказываются от земельных наделов в пользу денежной компенсации. С начала года таким семьям выплатили около 28 млн рублей вместо земли.