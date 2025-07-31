«30-летний» новорожденный: в США родился ребенок из замороженного эмбриона 1994 года

В США родился ребенок-рекордсмен из эмбриона 1994 года. Это случилось 26 июля 2025 года. То есть новорожденному парню Таддеусу Дэниелю Пирсу на момент написания заметки одновременно исполнилось 6 дней и в то же время 30 лет… У него есть настоящие мама и папа, родная 30-летняя сестра, которой родители решили дать жизнь в 94-м, а его заморозили «на потом». «Потом» так и не случилось, и родители, у которых так и не нашлось сил вырастить еще одного ребенка, решили передать своего замороженного отпрыска, точнее, эмбрион, другой семье… Обозреватель «МК» разбиралась в этой драматической истории, о которой сообщил MIT Technology Review.
Таких детей называют «старыми новорожденными». До Таддеуса, лет 10 назад, родился ребенок из эмбриона, пролежавшего в глубокой заморозке 20 лет; 5 лет назад на свет появился 24-летний младенец, и вот сейчас мир встретил «самого старого новорожденного» — «30-летнего» Таддеуса.
Сюрреализм в этой истории начинается уже с места жительства пары, у которой появился на свет этот малыш, — Лондон, штат Огайо (США)… Итак, Линдси и ее муж Тим Пирс, проживающие в американском Лондоне, «усыновили» эмбрион у женщины, которая «создала» его в 1994 году. Линдси выносила его и родила сына, у которого уже есть 30-летняя сестра-двойняшка (выращенная в другой семье), а его папа Тим ходил пешком под стол, когда Таддеус был зачат своей родной мамой.
«Это было довольно сюрреалистично», — говорит 62-летняя Линда Арчерд, которая стала донором эмбриона. Еще бы! И католиков, через которых Арчерд искала подходящую семью для своего задержавшегося с рождением сыночка, тоже можно понять. Несмотря на то что они оказали поддержку, не переставали повторять: «Это похоже на что-то из научно-фантастического фильма».
Итак, начнем с истории этой самой Арчерд. 31 год назад у нее с мужем не удавалось самим зачать ребенка, и они обратились за помощью в компанию, работающую в области репродуктивных технологий. При помощи системы ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) из биологического материала пары были созданы в пробирке четыре эмбриона. Один из них был перенесен в матку Линды Арчерд — в результате родилась здоровая девочка. «Мне так повезло иметь ребенка», — говорит ее мама. Здоровая девочка — теперь 30-летняя женщина, у которой есть своя 10-летняя дочь. Остальные три эмбриона были заморожены и хранились в резервуаре.
Изначально Арчерд планировала использовать эмбрионы сама. «Я всегда отчаянно хотела еще одного ребенка, — говорит она. — Я называла их своими тремя маленькими надеждами». Однако ее тогдашний муж, по ее словам, был другого мнения. Арчерд впоследствии развелась с ним, но добилась права опеки над эмбрионами и продолжала платить за их хранение, надеясь, что еще настанет счастливое время «оживить» их.
Ежегодная плата за хранение, которая все время повышалась, в итоге обходилась Арчерд примерно в тысячу долларов в год. По ее мнению, это того стоило. «Я всегда считала, что это правильно», — говорит она.
Все изменилось, когда у женщины наступил тот возраст, когда сама она уже не могла бы выносить своих детей, — 60 лет. Она обдумала все варианты: выбросить эмбрионы, отдать их на исследования, анонимно передать другой семье или предварительно познакомившись с парой. Она выбрала четвертый вариант. «Это моя ДНК, она принадлежит мне… и брату или сестре моей дочери», — рассуждала она. Женщина также мечтала сама в будущем познакомиться со своими детьми. Поэтому Арчерд выбрала совершенно открытый вариант передачи эмбриона через христианское агентство по «усыновлению эмбрионов». В США есть несколько таких агентств, но далеко не все из них принимают эмбрионы, хранившиеся очень долго, поскольку они «были заморожены и хранились устаревшими способами, а значит, всегда есть риск неудачного размораживания».
«Многие агентства даже не хотели меня слушать», — говорит Арчерд. Затем она наткнулась на программу «Снежинки», организованную одним из агентств. Там были готовы принять ее эмбрионы.
Усыновителями трех «снежинок» Арчерд стали Линдси и Тим Пирс. Супруги, которым 35 и 34 года соответственно, пытались завести ребенка семь лет и обращались к разным врачам. Так они дошли до программы «Снежинки», где они в итоге и «встретились» с эмбрионами Арчерд 1994 года. «Мы думали, это дикость, — говорит Линдси. — Мы не знали, что эмбрионы замораживают так давно».
«Рекордные» эмбрионы действительно были заморожены медленно, по старинке, и хранились в пластиковом флаконе. Размораживание, как и ожидалось, было сложным. Несмотря на то что все три эмбриона выжили, в плод в итоге, после переноса в матку Линдси, развился лишь один из них.
«У нас были тяжелые роды, но сейчас мы оба чувствуем себя хорошо, — говорит Линдси Пирс, мама Таддеуса. — Он такой спокойный. Мы в восторге от того, что у нас такой драгоценный малыш! Мы не думали, что побьем какие-то рекорды, а просто хотели родить ребенка».
— Насколько правильно развиваются после длительной заморозки эмбрионы? — спрашиваю я доктора биологических наук, профессора, заведующего лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Сергея Киселева.
— У человечества еще не слишком большой опыт: технология начала применяться сравнительно недавно. Но думаю, что не только через 20−30 лет, но и через 50 лет с замороженными эмбрионами будет все хорошо. Главное, чтобы поддерживать, не меняя с течением времени, правильный режим заморозки. Эмбрионы хранятся в жидком азоте.
— Чем старый способ заморозки отличается от нового?
— В 90-х годах это делалось больше вручную — сейчас все делается автоматически, заморозка происходит более быстро. Но все равно основным залогом успешного замораживания и последующего размораживания является жидкий азот.
— Что дает надежду на то, что у «самых старых новорожденных» в будущем не возникнет, к примеру, каких-нибудь генетических поломок?
— Хотя бы то, что на крупных рогатых животных эти технологии применяются с 50-х годов прошлого века. Есть замороженные эмбрионы коров, которые хранились около 70 лет, потом их размораживали и получали вполне здоровых телят — не помню ни одной научной статьи, где были бы описаны негативные случаи.
Справка «МК». Как замораживают эмбрионы?
На заре ЭКО эмбрионы, предназначенные для хранения, подвергались медленной заморозке. Этот метод предполагает постепенное понижение температуры эмбрионов. Однако, поскольку медленное замораживание может привести к образованию опасных кристаллов льда, в 2000-х годах клиники перешли на метод витрификации, при котором эмбрионы помещаются в тонкие пластиковые трубочки (соломинки) и опускаются в резервуары с жидким азотом. Это позволяет быстро заморозить эмбрионы.