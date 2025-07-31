«30-летний» новорожденный: в США родился ребенок из замороженного эмбриона 1994 года

Все изменилось, когда у женщины наступил тот возраст, когда сама она уже не могла бы выносить своих детей, — 60 лет. Она обдумала все варианты: выбросить эмбрионы, отдать их на исследования, анонимно передать другой семье или предварительно познакомившись с парой. Она выбрала четвертый вариант. «Это моя ДНК, она принадлежит мне… и брату или сестре моей дочери», — рассуждала она. Женщина также мечтала сама в будущем познакомиться со своими детьми. Поэтому Арчерд выбрала совершенно открытый вариант передачи эмбриона через христианское агентство по «усыновлению эмбрионов». В США есть несколько таких агентств, но далеко не все из них принимают эмбрионы, хранившиеся очень долго, поскольку они «были заморожены и хранились устаревшими способами, а значит, всегда есть риск неудачного размораживания».