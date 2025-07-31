«Позвали на тусовку, выдали картоночки, и они скачут». Ваджра о сути протестов в Украине и Залужном

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра высказал мнение о сути протестов в Украине по поводу закона об ограничении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также о том, кто может сменить Владимира Зеленского.
Комментируя акции протеста в Украине из-за закона, подписанного Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП, Андрей Ваджра отметил: «Подойдите к любому на улице, которые сейчас “майданят”, и попытайтесь поговорить. Что такое, к примеру, НАБУ? Чем оно занимается? Вам никто ничего не сможет сказать. Потому что эти мальчики и девочки, которые были маленькими во время предыдущего Майдана, не знают, что это такое».
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«Их позвали на тусовку. И им сказали: “Ребятки, трогать вас не позволим, вас никто не обидит, более того, мы вам денежку дадим и вы приятно проведете время. Это такая модная тусовка. Вас будут показывать по телевизору. Вас будут показывать на Западе. Вас будут хвалить, какие вы молодцы. Потому что вы боретесь за демократию. Вы сражаетесь”. И мальчики и девочки побежали. Им всем выдали картоночки. Они на этих картоночках написали лозунги, которые им придумали. И они с этими картоночками уже скачут», — сказал главред.
Андрей Ваджра подчеркнул, что ситуация для Владимира Зеленского крайне сложная. «И здесь дело даже не в этих структурах, и дело даже не в Майдане, а в том, что, по сути, он себя вычерпал для хозяев. Хозяева хотят его убрать, и чем быстрее, тем лучше. Причем, если смотреть на ситуацию, то в этом плане уже консенсус — американцев с европейцами, британцами и так далее. Они понимают, что он мешает им решать их задачи. Они хотят его убрать», — отметил он.
Главред добавил, что тем более, что в Лондоне есть готовая кандидатура на смену Владимиру Зеленскому — экс-главком ВСУ Валерий Залужный. «Вот, посмотрите, отец народа, вот он, простой генерал, воевал, сражался за Украину, боролся с этой коррупционной системой. Коррупционная система его обидела, уволила, — сказал Андрей Ваджра. — Отправили в Лондон. Вот спаситель отечества на белом коне. Конь бьет копытом в Лондоне и готов в любой момент прискакать, примчать этого генерала в Киев».
«Зеленский-то с ужасом на все это смотрит. Он же понимает, к чему все идет. Как только произойдет смена власти, как только он теряет контроль, как только его устраняют — автоматически открываются уголовные дела. Даже в этих условиях постклоунских там столько всплывет всего, что Петрушка пойдет по этапу не на один десяток лет в лучшем случае, если не порвут разъяренные семьи отправленных им в мясорубку людей», — заметил главред сайта «Альтернатива».
По его словам, перед Западом стоит задача максимально аккуратно провести операцию по устранению Владимира Зеленского. «Там прекрасно понимают, что если все будет сделано неаккуратно, то это прямая дорога к гражданской войне. Войне всех против всех в Украине. Устраняете центральную власть — и понеслось, — подчеркнул Андрей Ваджра. — Хаос в Украине — это прежде всего развал ВСУ. Автоматический развал ВСУ — это значит, что российская армия будет двигаться вперед без всякого сопротивления со стороны противника. То есть это просто крах всего там».-0-