«Позвали на тусовку, выдали картоночки, и они скачут». Ваджра о сути протестов в Украине и Залужном

«Их позвали на тусовку. И им сказали: “Ребятки, трогать вас не позволим, вас никто не обидит, более того, мы вам денежку дадим и вы приятно проведете время. Это такая модная тусовка. Вас будут показывать по телевизору. Вас будут показывать на Западе. Вас будут хвалить, какие вы молодцы. Потому что вы боретесь за демократию. Вы сражаетесь”. И мальчики и девочки побежали. Им всем выдали картоночки. Они на этих картоночках написали лозунги, которые им придумали. И они с этими картоночками уже скачут», — сказал главред.