Поиски идут уже почти год: 61-летний уфимец шел из дома и не вернулся

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 7 сентября прошлого года. Приметы пропавшего: его рост — 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, каштановые с проседью волосы и голубые глаза. Был одет в серую ветровку, сине-голубую в полоску кофту, черное спортивное трико и черно-белые кроссовки.