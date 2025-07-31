Поиски идут уже почти год: 61-летний уфимец шел из дома и не вернулся

Уже почти год идут поиски 61-летнего уфимца Искандера Канчурина. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 7 сентября прошлого года. Приметы пропавшего: его рост — 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, каштановые с проседью волосы и голубые глаза. Был одет в серую ветровку, сине-голубую в полоску кофту, черное спортивное трико и черно-белые кроссовки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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