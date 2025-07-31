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Путин поручил изменить правила предоставления спутниковых снимков

Путин поручил к 2026 году разработать модель предоставления спутниковых снимков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и «Роскосмосу» обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ в целях начала реализации не позднее 2026 года рыночной модели предоставления спутниковых снимков.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Госкорпорацией “Роскосмос”… обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ в целях начала реализации не позднее 2026 года рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли из космоса (в том числе спутниковых снимков высокого, менее 1 метра, разрешения), полученных с использованием отечественной орбитальной группировки», — говорится в тексте поручений.

Срок исполнения — 1 октября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.