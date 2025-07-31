Умер Роберт Уилсон, американский театральный режиссёр

Умер Роберт Уилсон, американский театральный режиссер. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщил его коллега, греческий режиссер и хореограф Димитрис Папаиоанну, пишет Blueprint.
В настоящее время причины смерти неизвестны.
Отмечается, что в 1993 году он был удостоен «Золотого льва» на Венецианской биеннале за свою скульптуру «Потеря памяти». В 1997 году он стал первым и пока единственным американцем, получившим Европейскую театральную премию.
Роберт Уилсон в 2015 году он поставил спектакль «Сказки Пушкина» в московском Театре наций.