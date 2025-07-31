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Умер Роберт Уилсон, американский театральный режиссёр

Режиссер Роберт Уилсон умер в 83 года.

Умер Роберт Уилсон, американский театральный режиссер. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщил его коллега, греческий режиссер и хореограф Димитрис Папаиоанну, пишет Blueprint.

В настоящее время причины смерти неизвестны.

Отмечается, что в 1993 году он был удостоен «Золотого льва» на Венецианской биеннале за свою скульптуру «Потеря памяти». В 1997 году он стал первым и пока единственным американцем, получившим Европейскую театральную премию.

Роберт Уилсон в 2015 году он поставил спектакль «Сказки Пушкина» в московском Театре наций.