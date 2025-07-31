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Путин подписал закон, расширяющий список оснований для лишения гражданства

В РФ будут лишать приобретенного гражданства, в частности, за убийство.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.

Согласно документу, который размещен на портале правовой информации, изменения вносятся в статью 24 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Новый закон предусматривает лишение приобретенного гражданства за широкий спектр преступлений. Среди них — убийство, развратные действия в отношении детей, сотрудничество с иностранным государством против России и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, согласно которому супруги, дети, и родители иностранцев, погибших в зоне СВО, смогут обратиться за получением российского гражданства.