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Стала известна причина Халка Хогана: от чего умер легендарный рестлер

Page Six: причиной смерти Халка Хогана стал острый инфаркт миокарда.

Источник: Комсомольская правда

Американский рестлер, актер и телеведущий Халк Хоган скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на центр судмедэкспертизы округа Пинеллас во Флориде.

По данным издания, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда — сердечный приступ. Также стало известно, что рестлер страдал мерцательной аритмией и боролся с хроническим лимфоцитарным лейкозом — разновидностью рака крови, о которой ранее не сообщалось.

Представитель центра судмедэкспертизы подтвердил газете, что был получен запрос на кремацию тела Халка Хогана.

Ранее KP.RU сообщил, что американский рестлер и актер Халк Хоган скончался 24 июля на 72-м году жизни. Медики прибыли в дом звезды во Флориде после сообщения о резком ухудшении состояния здоровья, вызванном сердечным приступом. Несмотря на усилия врачей, спасти Хогана не удалось. Представители полиции штата Флорида заявили, что на месте происшествия не было обнаружено признаков насильственной смерти.