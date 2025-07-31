Стала известна причина Халка Хогана: от чего умер легендарный рестлер

Американский рестлер, актер и телеведущий Халк Хоган скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на центр судмедэкспертизы округа Пинеллас во Флориде.
По данным издания, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда — сердечный приступ. Также стало известно, что рестлер страдал мерцательной аритмией и боролся с хроническим лимфоцитарным лейкозом — разновидностью рака крови, о которой ранее не сообщалось.
Представитель центра судмедэкспертизы подтвердил газете, что был получен запрос на кремацию тела Халка Хогана.
Ранее KP.RU сообщил, что американский рестлер и актер Халк Хоган скончался 24 июля на 72-м году жизни. Медики прибыли в дом звезды во Флориде после сообщения о резком ухудшении состояния здоровья, вызванном сердечным приступом. Несмотря на усилия врачей, спасти Хогана не удалось. Представители полиции штата Флорида заявили, что на месте происшествия не было обнаружено признаков насильственной смерти.