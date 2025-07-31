Скончался американский театральный режиссер Роберт Уилсон

Американский театральный режиссер Роберт Уилсон скончался на 84-м году жизни в городе Уотер-Милл штата Нью-Йорк после непродолжительной, но тяжелой болезни. Об этом стало известно в четверг, 31 июля, из сообщения, опубликованного на его сайте.
Там отметили, что Уилсон также был архитектором, сценографом, художником по свету и визуальным художником. Кроме того, Уилсон основал The Watermill Center.
— Несмотря на то что он с ясным взглядом и решимостью встретил свой диагноз, он все же чувствовал необходимость продолжать работать и творить до самого конца. Его работы для сцены, на бумаге, скульптуры и видеопортреты, а также центр «Уотермилл» навсегда останутся художественным наследием Роберта Уилсона, — говорится в сообщении.
В ближайшее время пройдут панихиды по режиссеру в местах, которые были для него особенно значимы, передает сайт.
Роберт Уилсон известен как театральный автор, который работал с эстетикой сюрреализма. Свои первые спектакли он поставил в Нью-Йорке в 1969 году. Мировую известность режиссер получил после постановки «Взгляд глухого» в Париже в 1971 году.