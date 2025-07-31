Скончался американский театральный режиссер Роберт Уилсон

— Несмотря на то что он с ясным взглядом и решимостью встретил свой диагноз, он все же чувствовал необходимость продолжать работать и творить до самого конца. Его работы для сцены, на бумаге, скульптуры и видеопортреты, а также центр «Уотермилл» навсегда останутся художественным наследием Роберта Уилсона, — говорится в сообщении.