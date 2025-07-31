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Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам

Путин поручил увеличить срок электронной записи к медицинским специалистам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Народным фронтом рассмотреть возможность увеличения срока электронной записи к мединским специалистам, в том числе в сельской местности, до одного месяца и более, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения: по развитию института врачей общей практики в целях повышения доступности первичной медицинской помощи, в том числе в сельской местности, рассмотрев возможность увеличения срока электронной записи к специалистам до одного месяца и более”, — говорится в тексте документа.

Срок выполнения — до 1 ноября 2025 года.