Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения: по развитию института врачей общей практики в целях повышения доступности первичной медицинской помощи, в том числе в сельской местности, рассмотрев возможность увеличения срока электронной записи к специалистам до одного месяца и более”, — говорится в тексте документа.