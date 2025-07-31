Умер американский режиссер Роберт Уилсон, поставивший «Сказки Пушкина»

Американский театральный режиссер Роберт Уилсон, поставивший в московском Театре наций «Сказки Пушкина», умер в возрасте 83 лет.
О смерти Уилсона сообщил греческий режиссер и хореограф Димитрис Папаиоанну, пишет Blueprint. Причины смерти не наызваются.
Уилсон родился 4 октября 1941 года в американском штате Техас. Он обучался искусству и архитектуре в Институте Пратта в США и Европе. Режиссер работал с эстетикой сюрреализма. В 1969 году увидели свет его первые спектакли. А после постановки «Взгляд глухого» в Париже в 1971 году он получил международную известность.
Роберт Уилсон ставил европейскую классику и авангардную драму, иногда он сам сочинял материал. Известны такие его постановки, как «Король Испании», «Эйнштейн на пляже», «Жизнь и времена Иосифа Сталина», «Король Лир», «Лебединая песнь».
В 1993 году Уилсон был удостоен награды «Золотой лев» Венецианской биеннале за скульптуру «Потеря памяти». В 1997 году он стал единственным американцем, получившим Европейскую театральную премию.
«Сказки Пушкина» в московском Театре наций Уилсон поставил в 2015 году.
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