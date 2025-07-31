Умер американский режиссер Роберт Уилсон, поставивший «Сказки Пушкина»

Уилсон родился 4 октября 1941 года в американском штате Техас. Он обучался искусству и архитектуре в Институте Пратта в США и Европе. Режиссер работал с эстетикой сюрреализма. В 1969 году увидели свет его первые спектакли. А после постановки «Взгляд глухого» в Париже в 1971 году он получил международную известность.