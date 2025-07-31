Путин поручил проработать механизм привлечения граждан к нацпроектам

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения: по внедрению механизма широкого привлечения граждан и органов территориального общественного самоуправления к реализации национальных проектов, определив форматы их участия в мероприятиях по здоровьесбережению, профилактике заболеваний, диспансеризации населения и благоустройству дворовых территорий, а также в семейных инициативах”, — говорится в тексте документа.