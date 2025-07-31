Путин поручил проработать механизм привлечения граждан к нацпроектам

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Народным фронтом проработать механизм широкого привлечения граждан и органов местного самоуправления к реализации национальных проектов, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения: по внедрению механизма широкого привлечения граждан и органов территориального общественного самоуправления к реализации национальных проектов, определив форматы их участия в мероприятиях по здоровьесбережению, профилактике заболеваний, диспансеризации населения и благоустройству дворовых территорий, а также в семейных инициативах”, — говорится в тексте документа.
Срок выполнения до 1 ноября 2025 года.