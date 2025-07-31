Рубио: США на этой неделе обсудили с РФ украинское урегулирование

— Речь шла не о (президенте РФ Владимире — прим. «ВМ») Путине лично, а о некоторых его ключевых приближенных. Целью было достичь взаимопонимания относительно возможного пути к миру, однако мы не увидели никакого прогресса в этом направлении, — сказал он в эфире Fox Radio.