1 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

1 августа — день памяти о героях прошлого и праздник тех, кто обеспечивает безопасность страны сегодня. От воинской славы до духовных подвигов — эта дата напоминает нам о важных страницах истории и традициях. Проведите этот день осознанно, отдавая дань уважения памятным событиям.