1 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

1 августа 2025 года в России отмечают День памяти воинов Первой мировой войны и День тыла Вооруженных сил, а православные верующие чтут память преподобного Серафима Саровского. Узнайте обо всех значимых датах этого дня.
Государственные и профессиональные праздники России.
День памяти российских воинов Первой мировой войны.
Дата: 1 августа.
Учрежден: Федеральным законом № 285-ФЗ от 30.12.2012.
Историческая справка:
Первая мировая война (1914−1918) унесла жизни более 1,6 млн российских солдат;Россия вышла из войны после Брестского мира в 1918 году;В советский период события войны замалчивались.
Как отмечают:
Возложение цветов к мемориалам;Панихиды по погибшим;Тематические выставки и лекции.
Памятные места:
Мемориально-парковый комплекс на Соколе (Москва);20 памятников по всей России и за рубежом.
День тыла Вооруженных Сил РФ.
Дата: 1 августа.
История:
Ведет начало с 1700 года (Указ Петра I);Официально учрежден в 1998 году.
Функции тыла:
Материально-техническое обеспечение;Медицинская служба;Транспортная логистика.
Международные праздники.
День борьбы с раком легкого.
Статистика:
· Ежегодно в России диагностируют 50+ тыс. новых случаев.
· 70% заболеваний выявляют на поздних стадиях.
· Основные причины: курение, плохая экология.
Профилактика:
Отказ от курения;Регулярная флюорография;Внимание к экологии.
Международный день пива.
Дата: первая пятница августа (в 2025 году — 1 августа).
Основатель: американец Джесс Авшаломов, владелец бара.
Год основания: 2007.
Цель: популяризация пивной культуры.
История праздника.
Пивной праздник зародился в калифорнийском баре «The Bruery», где владелец решил привлечь внимание к своему заведению. Идея быстро распространилась по миру и стала международной традицией.
Пивные традиции разных стран.
Германия — Октоберфест (сентябрь);Чехия — Праздник пива в Пльзене (октябрь);Ирландия — День святого Патрика (17 марта);Россия — День пивовара (вторая суббота июня);Бельгия — Пивной уикенд в Брюсселе (сентябрь).
Православные праздники 1 августа.
Обретение мощей Серафима Саровского.
Чем известен святой:
1000 дней молился на камне;Принимал посетителей в лесной келье;Канонизирован в 1903 году.
Места памяти:
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь;Источник в Саровской пустыни.
Народные традиции и приметы.
Что можно делать 1 августа:
Собирать целебные травы;Проводить генеральную уборку;Готовить блюда из свежих овощей.
Что нельзя делать:
Употреблять алкоголь;Принимать подарки от незнакомцев;Отправляться на рыбалку.
Приметы о погоде:
Утро ясное — август будет теплым;Много паутины — к теплой осени; Дождь на Макрину — к неурожаю.
Известные люди, родившиеся 1 августа.
Актеры:
Джейсон Момоа (1980);Анатолий Белый (1972).
Режиссеры:
Сэм Мендес (1965).
Другие знаменитости:
Ив Сен-Лоран (1936−2008).
Заключение.
1 августа — день памяти о героях прошлого и праздник тех, кто обеспечивает безопасность страны сегодня. От воинской славы до духовных подвигов — эта дата напоминает нам о важных страницах истории и традициях. Проведите этот день осознанно, отдавая дань уважения памятным событиям.