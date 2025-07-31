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1 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

1 августа 2025 года отмечают День памяти воинов Первой мировой, День тыла ВС РФ и чтят Серафима Саровского. Все о сегодняшних праздниках.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

1 августа 2025 года в России отмечают День памяти воинов Первой мировой войны и День тыла Вооруженных сил, а православные верующие чтут память преподобного Серафима Саровского. Узнайте обо всех значимых датах этого дня.

Государственные и профессиональные праздники России.

День памяти российских воинов Первой мировой войны.

Дата: 1 августа.

Учрежден: Федеральным законом № 285-ФЗ от 30.12.2012.

Историческая справка:

Первая мировая война (1914−1918) унесла жизни более 1,6 млн российских солдат;Россия вышла из войны после Брестского мира в 1918 году;В советский период события войны замалчивались.

Как отмечают:

Возложение цветов к мемориалам;Панихиды по погибшим;Тематические выставки и лекции.

Памятные места:

Мемориально-парковый комплекс на Соколе (Москва);20 памятников по всей России и за рубежом.

День тыла Вооруженных Сил РФ.

Дата: 1 августа.

История:

Ведет начало с 1700 года (Указ Петра I);Официально учрежден в 1998 году.

Функции тыла:

Материально-техническое обеспечение;Медицинская служба;Транспортная логистика.

Международные праздники.

День борьбы с раком легкого.

Статистика:

· Ежегодно в России диагностируют 50+ тыс. новых случаев.

· 70% заболеваний выявляют на поздних стадиях.

· Основные причины: курение, плохая экология.

Профилактика:

Отказ от курения;Регулярная флюорография;Внимание к экологии.

Международный день пива.

Дата: первая пятница августа (в 2025 году — 1 августа).

Основатель: американец Джесс Авшаломов, владелец бара.

Год основания: 2007.

Цель: популяризация пивной культуры.

История праздника.

Пивной праздник зародился в калифорнийском баре «The Bruery», где владелец решил привлечь внимание к своему заведению. Идея быстро распространилась по миру и стала международной традицией.

Пивные традиции разных стран.

Германия — Октоберфест (сентябрь);Чехия — Праздник пива в Пльзене (октябрь);Ирландия — День святого Патрика (17 марта);Россия — День пивовара (вторая суббота июня);Бельгия — Пивной уикенд в Брюсселе (сентябрь).

Православные праздники 1 августа.

Обретение мощей Серафима Саровского.

Чем известен святой:

1000 дней молился на камне;Принимал посетителей в лесной келье;Канонизирован в 1903 году.

Места памяти:

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь;Источник в Саровской пустыни.

Народные традиции и приметы.

Что можно делать 1 августа:

Собирать целебные травы;Проводить генеральную уборку;Готовить блюда из свежих овощей.

Что нельзя делать:

Употреблять алкоголь;Принимать подарки от незнакомцев;Отправляться на рыбалку.

Приметы о погоде:

Утро ясное — август будет теплым;Много паутины — к теплой осени; Дождь на Макрину — к неурожаю.

Известные люди, родившиеся 1 августа.

Актеры:

Джейсон Момоа (1980);Анатолий Белый (1972).

Режиссеры:

Сэм Мендес (1965).

Другие знаменитости:

Ив Сен-Лоран (1936−2008).

Заключение.

1 августа — день памяти о героях прошлого и праздник тех, кто обеспечивает безопасность страны сегодня. От воинской славы до духовных подвигов — эта дата напоминает нам о важных страницах истории и традициях. Проведите этот день осознанно, отдавая дань уважения памятным событиям.