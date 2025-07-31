Какие праздники отмечают 1 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Клавдий (10 до н.э. — 54 до н.э.) — римский император из династии Юлиев-Клавдиев, дядя императора Калигулы. Себастьяно Риччи (1659−1734) — итальянский художник, представитель оригинального барочно-рокайльного стиля венецианской школы живописи, дядя художника Марко Риччи. Жан Батист Ламарк (1744−1829) — французский ученый-естествоиспытатель. Автор термина «биология». Стал первым биологом, попытавшимся создать целостную теорию эволюции живого мира. Софья Федоровна Сегюр (1799−1874) — французская детская писательница русского происхождения. Ее сочинения пользовались огромной популярностью, они продолжают переиздаваться в XXI веке. Мария Митчелл (1818−1889) — американский астроном, открывшая в 1847 году, с использованием телескопа, комету, ставшую известной как «комета мисс Митчелл».Герда Таро (1910−1937) — немецкий фотограф еврейского происхождения. Первая женщина — военный фотожурналист. Близкая подруга Роберта Капы. Была знакома с Хемингуэем и Оруэллом. Валентина Леонтьева (1923−2007) — советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1954—1989). Народная артистка СССР (1982).Пьер Бурдье (1930−2002) — французский социолог, этнолог, философ и политический публицист, один из наиболее влиятельных социологов XX века. Автор 35 книг и 400 статей. Ив Сен-Лоран (1936−2008) — французский модельер, работавший в мире моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов. Ввел в женскую моду высокие сапоги и смокинг, считается основателем стиля унисекс. Полина и Ксения Кутеповы (род. 1971) — российские актрисы театра и кино, сестры-близнецы. Татьяна Шитова (род. 1975) — российская актриса театра, кино и озвучивания. Особенно широкую известность приобрела после озвучивания голосового помощника.