Какие праздники отмечают 1 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Множество удивительных праздников отмечается 1 августа 2025 года.
В пятницу, 1 августа 2025, отмечаются как важные общественные даты, такие как день борьбы с раком легкого и день памяти жертв Первой мировой войны, так и полушутливые, вроде дня пива. Православные чтят память Серафима Саровского и Макрины Каппадокийской, а в народе празднуется Макринин день. 1 августа родились Валентина Леонтьева, Ив Сен-Лоран, Полина и Ксения Кутеповы. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 1 августа 2025.
Международный день пива.
Международный день пива отмечается в первую пятницу августа, в 2025 году — 1 августа. Праздник придумал в 2007 году владелец бара из Калифорнии Джесс Авшаломов, чтобы привлечь посетителей. Сначала его праздновали 5 августа, но позже дату перенесли на пятницу, чтобы мероприятие приходилось на выходной.
В России праздник пока мало известен, но популярность постепенно растет Денис Моргунов © URA.RU.
Сейчас День пива отмечают в более чем 200 городах по всему миру — от США и Германии до Бразилии, Литвы и Японии. В этот день люди собираются в барах и пабах, пробуют разные сорта напитка, участвуют в играх и конкурсах, а производители проводят дегустации и шоу.
Пиво — один из древнейших напитков: его варили еще в Древнем Египте, а по другим данным — более 9 тысяч лет назад. Современный рецепт с хмелем появился в XIII веке. С тех пор пивные традиции развивались в разных странах, и у каждого народа появились свои рецепты.
День борьбы с раком легкого.
Каждый год 1 августа проводится Всемирный день борьбы с раком легкого, цель которого — привлечь внимание к одной из самых опасных форм онкологии, рассказать о факторах риска, методах профилактики и новых подходах к лечению.
Рак легкого занимает первое место среди причин смертности от онкозаболеваний. В начале XX века болезнь была редкостью, но сегодня на нее приходится около 13% всех злокачественных опухолей. В России ежегодно выявляют более 50 тысяч новых случаев, и в 70% из них диагноз ставят уже на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно.
Рак легкого занимает первое место среди причин смертности от онкозаболеванийФото: Илья Московец © URA.RU.
Основные причины — курение, вредные производства и плохая экология. Однако благодаря развитию медицины появляются эффективные методы лечения, такие как иммунотерапия. Важную роль также играют флюорография и рентген, позволяющие выявить опухоль на раннем этапе.
В этот день по всему миру проходят просветительские акции, медицинские конференции и встречи с онкологами. Это напоминание о важности профилактики, своевременной диагностики и заботы о здоровье.
Международный день игры «Маджонг».
Маджонг — это китайская настольная игра для четырех человек, сочетающая в себе стратегию, логику и элемент случайности. Возникла она в XIX веке и со временем обрела популярность — особенно в Японии, где сейчас развиваются профессиональные лиги. В 1920-х годах маджонг покорил США, а позже получил и свой международный день — 1 августа, чтобы привлечь внимание к культуре игры.
Маджонг — это китайская настольная игра для четырех человек, сочетающая в себе стратегию, логику и элемент случайности Создано в ChatGPT © URA.RUИгровой процесс требует наблюдательности, памяти и терпения Создано в ChatGPT © URA.RUДля игры используются специальные фишки, напоминающие домино, всего их в классическом наборе 144 Создано в ChatGPT © URA.RU.
Игровой процесс требует наблюдательности, памяти и терпения. Каждый участник начинает с 13 плиток, а затем по очереди тянет и сбрасывает кости, стремясь собрать выигрышную комбинацию из четырех групп и одной пары. Используются специальные фишки, напоминающие домино, всего их в классическом наборе 144.
Фишки делятся на масти (медяки, бамбук и символы), благородные кости (четыре ветра и три дракона), а также бонусные — цветы и времена года. Некоторые версии включают дополнительные элементы вроде джокеров или красных пятерок.
Маджонг существует в разных вариантах: от традиционного китайского и кантонского до американского, японского (риичи), корейского и сингапурского Создано в ChatGPT © URA.RUФишки делятся на масти (медяки, бамбук и символы), благородные кости (четыре ветра и три дракона), а также бонусные — цветы и времена года Создано в ChatGPT © URA.RUВажно не путать классический маджонг с пасьянсом маджонг — компьютерной игрой на совпадение костей, рассчитанной на одного игрока. Создано в ChatGPT © URA.RU.
Маджонг существует в разных вариантах: от традиционного китайского и кантонского до американского, японского (риичи), корейского и сингапурского. Правила, число фишек и система подсчета очков могут сильно отличаться в зависимости от варианта. Часто игроки придумывают и собственные «домашние» правила.
Важно не путать классический маджонг с пасьянсом маджонг — компьютерной игрой на совпадение костей, рассчитанной на одного игрока. Обе игры используют одинаковые плитки, но по сути не имеют ничего общего.
Международная неделя клоунов.
Международная неделя клоунов проходит с 1 по 7 августа, чтобы отдать дань уважения артистам, дарящим людям радость и смех. Праздник возник в США в 1950-х, официально утвержден Конгрессом в 1970 году и поддержан президентом Ричардом Никсоном годом позже.
Клоун — это не просто грим и красный нос. Это актер с тонким чувством юмора, умением импровизировать, работать с пантомимой, пародией и даже сатирой. Среди самых известных — Карандаш, Олег Попов, Юрий Никулин. Их номера стали неотъемлемой частью циркового искусства, а сами они — символами целой эпохи.
Смех лечит не хуже лекарствФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Сегодня клоуны востребованы и за пределами арены. С 2005 года в России активно развивается больничная клоунада. Артисты помогают пациентам переживать болезни, снимают стресс, улучшают настроение и общее самочувствие, способствуя выработке «гормонов счастья» — дофамина, серотонина и эндорфинов. Международная неделя клоунов — напоминание о силе смеха, который лечит не хуже лекарств.
Международный день консервирования.
Праздник, отмечаемый в разгар сезона заготовок, напоминает о важности сохранения продуктов и борьбы с пищевыми отходами. Праздник связан с именами Луи Пастера и Николя Апперта — именно они разработали способы обработки продуктов, позволившие им храниться месяцами.
Домашнее консервирование — это целая наука. Главный враг — микроорганизмы, вызывающие порчу. Чтобы их нейтрализовать, применяются пастеризация, стерилизация, сушка, соление, маринование, квашение. Последние — самые безопасные и не требуют герметичной укупорки.
Самыми популярными для домашних заготовок остаются овощи, фрукты и ягоды. Мясо, рыбу и грибы консервировать дома крайне не рекомендуется — высок риск развития ботулизма, особенно в герметично закрытых банках. Опасность в том, что продукт с токсином внешне никак не меняется.
Домашние консервы опасны тем, что продукт с токсином внешне никак не меняетсяФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Чтобы заготовки были безопасны, необходимо использовать только свежие, неповрежденные продукты, строго соблюдать рецептуру, стерилизовать банки и крышки, а при необходимости — подвергать содержимое повторному кипячению.
Особую осторожность требуют заготовки из грибов — их нельзя смешивать, они должны быть тщательно очищены и обработаны, а хранить их следует только при низкой температуре и без герметичной укупорки.
Чтобы нейтрализовать бактерии, применяются пастеризация, стерилизация, сушка, соление, маринование, квашениеФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Если на поверхности варенья или сока появилась плесень, ее можно удалить, а продукт использовать после кипячения. Но если запах стал гнилостным — заготовку нужно выбросить. Особенно это важно для продуктов с низкой кислотностью, таких как грибы и баклажаны.
Российские праздники 1 августа 2025.
День памяти жертв Первой мировой войны.
В России 1 августа отмечается День памяти солдат, погибших в Первой мировой войне. Эта дата учреждена в 2012 году, чтобы увековечить подвиг российских воинов и напомнить о трагических последствиях войны, унесшей жизни более 1,6 миллиона человек — наибольшее число потерь среди всех стран-участниц.
Первые воинские захоронения появились еще в годы войны, но после революции память о ней была надолго забыта. В советский период Первую мировую рассматривали лишь как борьбу империалистических держав, не признавая героизма русских солдат. Лишь с 1990-х годов начался пересмотр отношения к этим событиям.
Дата учреждена в 2012 году, чтобы напомнить о трагических последствиях войныФото: Александр Кадников © URA.RU.
Крупнейшим памятным местом в стране стало Братское кладбище в селе Всехсвятское под Москвой, открытое в 1915 году. После десятилетий запустения в 1994 году оно получило статус памятника истории, а на его месте создан Мемориальный комплекс героев.
Ежегодно 1 августа проходят панихиды, к могилам приносят цветы, открываются памятники. Сейчас в России и за рубежом установлено около 20 мемориалов в честь павших в Первой мировой.
День инкассатора.
Ежегодно отмечается 1 августа, отдавая дань уважения всем сотрудникам инкассационной службы — от рядовых до руководителей, а также ветеранам и техническому персоналу. Хотя дата пока не закреплена официально в календаре памятных дат России, праздник сохраняет значимость и отмечается внутри профессионального сообщества.
История праздника начинается с 1 августа 1939 года — дня создания службы инкассации при Госбанке СССРФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
В советское время были сформированы первые специализированные подразделения, занимающиеся перевозкой денежных средств и ценностей. С тех пор традиция чествовать инкассаторов, признавая их вклад и преданность делу, продолжается. После распада СССР структура изменилась, но дух профессии и ее миссия остались прежними.
День инкассатора — повод поздравить сотрудников службы с их непростой и ответственной работойФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Празднование, как правило, проходит в неформальной обстановке: за одним столом собираются коллеги, друзья, семьи. Обмениваются поздравлениями, делятся историями, обсуждают перемены в профессии. Этот день напоминает, насколько важна и опасна работа людей, которые ежедневно перевозят огромные суммы и остаются образцом самодисциплины.
День работника технической поддержки.
Неофициальный праздник, который ежегодно отмечается 1 августа. Его предложил американский журналист и писатель Тед Нельсон в 1999 году, выбрав дату выхода своей книги «Литературные машины», посвященной гипертексту и информационным системам.
Этот день — повод сказать спасибо тем, кто с выдержкой и терпением помогает нам справляться с техническими трудностями: от «почему не включается» до сложных сбоев в системах. Именно они первыми сталкиваются с недовольством, паникой и вопросами, часто одними и теми же, но всегда требуют внимательности.
Эта профессия требует большой стрессоустойчивости, технической грамотности и усидчивостиФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Кто такие саппорты? Это сотрудники колл-центров, чатов и сервисных служб, которые помогают клиентам настроить продукт, исправить неполадки, подключить новые функции. Они работают в нескольких «линиях» поддержки:
Первая линия — общение с клиентом, сбор информации, базовое решение проблем;Вторая — специалисты, разбирающиеся в более сложных технических вопросах;Третья — эксперты, которые решают редкие и уникальные сбои.
Именно саппорты — «фронт-офис» компании, которые ежедневно спасают бизнес и пользователей от краха. Если сегодня обратитесь в техподдержку — начните не с жалобы, а с поздравления. Им будет приятно.
Православный праздник 1 августа 2025.
День памяти Серафима Саровского.
Серафим Саровский — один из самых почитаемых святых православной церкви. Он родился 19 июля 1754 года в Курске в купеческой семье и с юных лет пережил множество чудес: выжил после падения с колокольни, исцелился от тяжелой болезни после явления Богородицы. Эти события укрепили его веру, и в 17 лет он ушел в Саровскую пустынь.
Приняв монашество с именем Серафим, он посвятил жизнь молитве, посту и уединениюФото: Азбука веры / azbyka.ru/
Жил в лесной келье, где с ним дружили даже дикие звери. После нападения разбойников, когда он не оказал сопротивления и едва выжил, Серафим ещё больше углубился в затворническую жизнь. Позже, по велению Богородицы, он начал принимать паломников, утешая и исцеляя их своей молитвой.
Серафим умер в молитве 2 января 1833 года перед образом Богородицы. Его мощи покоятся в Серафимо-Дивеевском монастыре, куда и сегодня приходят верующие, веря в его помощь и заступничество.
День памяти преподобной Макрины Каппадокийской.
Преподобная Макрина Каппадокийская жила в IV веке и была старшей сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского. Она родилась в благочестивой христианской семье. С детства Макрина отличалась серьезностью, набожностью и трудолюбием.
С детства Макрина изучала Священное Писание, молилась, помогала родителям и заботилась о младших братьях и сестрах Фото: Азбука веры / azbyka.ru/
Ее обрученный рано умер, и Макрина дала обет девства, полностью посвятив себя семье и Богу. После смерти отца она стала опорой для матери, святой Емилии. Позднее, убедив ее оставить мирскую жизнь, они вместе основали женскую обитель на берегу реки Ирис. В монастыре они жили по строгому уставу, в молитве и труде, принимая женщин, желавших посвятить себя Господу. Макрина не делила сестер по происхождению, всем была примером смирения, строгости и самоотверженности.
По преданию, она исцелилась от тяжкой болезни по милости Божией, а впоследствии получила дар чудотворения: молитвами вызывала дождь и спасала обитель от голода. Один из рассказов гласит, что она исцелила девочку с бельмом, просто поцеловав ей глаз.
Макрина скончалась в 380 году, до последнего часа молясь и славя Бога. Похоронена рядом с родителями. Ее жизнь стала примером глубокой веры и духовного служения.
Народный праздник 1 августа 2025.
Макринин день, Мокрины.
Память святой Макрины вошла не только в церковную традицию, но и в народную культуру. На Руси день ее чествования, 1 августа (19 июля по старому стилю), получил название Макринин день (или Мокрины).
Макринин день совпадал с окончанием основной сельскохозяйственной страды. Женщины в это время начинали собирать грибы, ягоды, готовили варенье и соления. Однако в сам праздник в лес не ходили — чтобы не вызвать затяжные дожди.
В лес в этот день не ходили, но можно было прибраться домаФото: Анастасия Соргина © URA.RU.
В этот день также было принято посещать баню — обряд очищения тела считался подготовкой к встрече с Ильиным днем, который отмечался 2 августа. Макринин день стал символом женского труда, чистоты и душевного обновления.
Приметы и поверья.
По традиции Макринин день был богат на народные приметы. Если клен начинал желтеть, крестьяне ждали раннюю осень и спешили завершить жатву. Роса утром считалась добрым знаком и предвещала теплое бабье лето. А вот сухое утро с южным ветром сулило дождливую осень. Если же подул восточный ветер — ждали грибов и щедрого урожая. Грибники же верили: если нашли белый гриб — год будет спокойным, а сыроежки предвещали тревоги.
По количеству шишек на соснах судили о достатке: если много — к сытой зиме, если мало — к нуждеФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Наблюдали и за поведением животных, птиц и насекомых: появление аистов толковали по высоте их полета: низко — к ненастью, высоко — к сухой осени. Отсутствие птиц сулили резкое похолодание. Пчелы у окна предвещали то ли прибыль, то ли дальнюю дорогу. Если дорогу пересекала белая собака крестьяне ждали удачный день, но если она лаяла от лучше отказаться.
Паук у двери говорил о вестях: ровная паутина — к добру, рваная — к тревогамФото: Размик Закарян © URA.RU.
Сны в ночь на Макрину считались вещими. Проснулся с радостью — к удаче, с тревогой — к переменам. А если рано встал — будет везение на весь месяц.
Что можно и нельзя делать 1 августа.
Что считалось благоприятным.
Старинные представления о празднике святой Макрины тесно переплетались с повседневной жизнью и хозяйственными делами. Этот день издревле считался особенным и насыщенным добрыми знаками. Люди внимательно следили за природой, выполняли полезные дела и старались задобрить удачу.
Считалось, что если рано утром выйти в огород и тщательно выполоть сорняки, то больше они не будут досаждать до самой осени. Особенно ценилось время до восхода солнца — мол, растения тогда легче поддаются уходу, а корни сорных трав не успевают укорениться вновь. Также благоприятным считалось рыхление почвы, сбор ботвы и прополка междурядий.
Отличный день для прополки сорняковФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Макринин день указывал на старт грибного сезона. Люди отправлялись с корзинами в путь, веря, что найденные сегодня грибы принесут в дом здоровье и благополучие. Если в этот день удавалось собрать много крепких, целых грибов — ждали удачи в делах, если же попадались только червивые — следовало быть осторожнее в ближайшие дни.
Считалось, что все, что будет вычищено и выстирано 1 августа, принесет легкость в жизни и выметет ссоры из жилища. Женщины активно занимались уборкой, перестилали постели, стирали белье, гладили и проветривали зимние вещи. Также было принято выносить старые вещи и мусор, освобождая место для нового и хорошего.
Удачной приметой считалась встреча с рыжим котом, его нужно было покормитьФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
По народному поверью, особенно хорошей приметой считалась случайная встреча с рыжим котом. Если животное оказалось на пути — это сулило удачу. Такого кота следовало не только приласкать, но и обязательно накормить чем-то вкусным. А если он сам захотел войти в дом — его нужно было оставить у себя. Верили, что с рыжим котом в жилище приходят деньги, уют и защита от злых сил.
Женщины делали домашние маски, парили ноги с отварами трав, использовали уходовые масла. Считалось, что любые косметические процедуры, сделанные на Макрину, окажут длительный эффект, а волосы, подстриженные в этот день, будут особенно быстро расти и станут крепкими.
Благоприятно в этот день делать косметические процедуры и даже стрижкуФото: Размик Закарян © URA.RU.
Сходить в баню в этот день — хорошая примета. Особенно полезным считалось париться с вениками из дуба и липы, добавляя в воду настои зверобоя, ромашки или чабреца. Это способствовало не только очищению тела, но и укрепляло душу — избавляло от тревог, бессонницы и грусти.
Чего нельзя было делать.
Макринин день издавна почитался на Руси как важный переходный момент в году — от знойного лета к зрелой осени. Считалось, что именно 1 августа небесные силы особенно внимательны к поступкам людей, а значит, любое необдуманное действие может отразиться на здоровье, хозяйстве и будущем всей семьи. В этот день соблюдали множество запретов — и бытовых, и духовных — чтобы не накликать беду.
1 августа высшие силы особенно внимательны к поступкам людейФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Если 1 августа шел дождь, то люди, появившиеся на свет в этот день, должны были оставаться дома. Считалось, что, выйдя под небесную влагу, они могут невольно «вызвать» на землю наводнение, затяжные ливни или другие природные бедствия.
Проливать кровь 1 августа считалось тяжким грехом. Ни курицу, ни корову, ни даже мелкую живность в этот день не резали. Существовало поверье, что кровь, пролитая в этот праздник, «прилипает» к роду и может передаться потомкам в виде болезней, слабости или несчастных случаев. Также строго запрещалась ловля рыбы: верили, что в этот день в воде особенно активны русалки и водяные духи, способные утащить неосторожного рыбака на дно.
Считалось. что с этого дня нельзя есть яблоки до 19 августаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
До Яблочного Спаса (19 августа) вкушать яблоки считалось грехом. Особенно для детей и беременных женщин — якобы можно было навлечь болезни или неудачу.. Спиртное также было под строгим запретом. Верили, что, если выпить 1 августа, то алкоголь может стать тяжелой зависимостью, от которой невозможно будет избавиться.
В этот день нельзя было впускать в дом мух, пчел, ос, жуков и прочих тварей — они считались носителями чужой энергии. То же касалось и вещей, особенно чужих или подержанных. Принимать ношеную одежду, подаренные тапки или посуду от других — к переносу в дом чужой беды.
В этот день нельзя принимать чужие вещиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Макрину почитали как покровительницу чистоты и порядка. Поэтому в этот день следили за внешним видом: выходить из дома в мятом, застиранном или рваном было не просто некрасиво, но и опасно. Считалось, что беспорядок в одежде может притянуть несчастье, бедность или семейные ссоры.
Если в этот день в дом заглянул рыжий кот — его категорически запрещалось прогонять. Такой гость воспринимался как вестник удачи, здоровья и достатка. Выгнав его, можно было оттолкнуть от семьи благополучие на весь год.
Знаменитости, родившиеся 1 августа.
Клавдий (10 до н.э. — 54 до н.э.) — римский император из династии Юлиев-Клавдиев, дядя императора Калигулы. Себастьяно Риччи (1659−1734) — итальянский художник, представитель оригинального барочно-рокайльного стиля венецианской школы живописи, дядя художника Марко Риччи. Жан Батист Ламарк (1744−1829) — французский ученый-естествоиспытатель. Автор термина «биология». Стал первым биологом, попытавшимся создать целостную теорию эволюции живого мира. Софья Федоровна Сегюр (1799−1874) — французская детская писательница русского происхождения. Ее сочинения пользовались огромной популярностью, они продолжают переиздаваться в XXI веке. Мария Митчелл (1818−1889) — американский астроном, открывшая в 1847 году, с использованием телескопа, комету, ставшую известной как «комета мисс Митчелл».Герда Таро (1910−1937) — немецкий фотограф еврейского происхождения. Первая женщина — военный фотожурналист. Близкая подруга Роберта Капы. Была знакома с Хемингуэем и Оруэллом. Валентина Леонтьева (1923−2007) — советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1954—1989). Народная артистка СССР (1982).Пьер Бурдье (1930−2002) — французский социолог, этнолог, философ и политический публицист, один из наиболее влиятельных социологов XX века. Автор 35 книг и 400 статей. Ив Сен-Лоран (1936−2008) — французский модельер, работавший в мире моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов. Ввел в женскую моду высокие сапоги и смокинг, считается основателем стиля унисекс. Полина и Ксения Кутеповы (род. 1971) — российские актрисы театра и кино, сестры-близнецы. Татьяна Шитова (род. 1975) — российская актриса театра, кино и озвучивания. Особенно широкую известность приобрела после озвучивания голосового помощника.