Канализационный коллапс в Королеве: реки фекалий на улицах города

Пять дней жители подмосковного Королева задыхаются от невыносимой вони после масштабного прорыва канализации. По улицам города текут реки фекалий. Сначала власти городского округа пытались объяснить возникшие проблемы технологическим сбоем в работе канализационно-насосной станции, но затем были вынуждены признать, что проблема намного серьезнее. Городские коммуникации, которые уже не обновляли более 70 лет, не выдержали нагрузки, которая к тому же с каждым годом возрастает из-за массового жилищного строительства.
«Первый прорыв канализации произошел еще 24 июля рядом с Папанинской дачей, сточные воды, как бурная река, потекли по Большой Комитетской. Мы обрывали телефон диспетчерской службы, но в ответ слышали лишь стандартные в таких случаях фразы: “Ремонтируем, ждите”, — рассказывает Антон, житель микрорайона Юбилейный (городской округ Королев).
И только когда сточные воды затопили сразу несколько улиц — Большую Комитетскую, Маяковского, Нестеренко и Тихомирова, в городской администрации первый раз попытались публично признать факт аварии и списать все происходящее на технологический сбой на КНС. К тому времени уже все дворы и проезды в микрорайоне были покрыты вонючей субстанцией, люди не могли выйти из подъезда без риска окунуться в нее.
Одновременно с прорывом канализации в Юбилейном в других частях города, где проживает более 200 тысяч человек, внезапно прекратилась подача холодной и горячей воды. Сначала местные власти объяснили это новое ЧП тем, что коммунальные службы пытаются снизить нагрузку на канализацию, чтобы начать ее ремонт. Но площадь отключения водоснабжения явно превышала масштаб канализационной аварии, и тогда вскрылась очередная неприглядная правда. Оказывается, во время ремонтных работ на магистральном водопроводе подрядчик повредил чугунную трубу, которую не меняли целых 70 лет!
Пока рабочие устраняли аварию на водопроводе, город с населением 226 тысяч человек оставался без воды два дня. При этом по-прежнему никакого внятного объяснения жителям со стороны администрации городского округа не последовало, хотя коммунальная авария в Королеве уже приняла размеры ЧП областного масштаба. И только после вмешательства областного правительства с привлечением всех экстренных служб региона удалось к утру понедельника наладить подачу воды в многоквартирные дома.
«Нам с женой восьмой десяток, принести больше двух 5-литровых бутылок воды с улицы нам не под силу, но мы хотя бы взрослые и относительно здоровые люди, а каково было родителям с маленькими детьми или тем, у кого дома лежачий больной? Для них вода — это не только вопрос гигиены, но и здоровья близких. Считаю, что со стороны местных чиновников это форменное издевательство — оставить на несколько дней такое большое количество жителей без воды», — считает пенсионер Олег Степанович.
Но если проблему с подачей воды в квартиры жителей Королева подмосковные власти худо-бедно решили, то вот остановить поток дерьма, который бьет из дырявой городской канализации, они не могут до сих пор. Очередной новый срок ликвидации аварии на сетях КНС — 4 августа. А пока вонючие реки затапливают то одну улицу, то другую: вчера, например, аварийные службы ликвидировали очередной прорыв на проспекте Космонавтов, 41/1, и в проезде Макаренко около домов 6 и 8.
«Вы не представляете, какая вонь стоит у нас около дома. Окна, несмотря на жару, открыть нельзя, тошнотворный запах сразу проникает в квартиру. На дорогах уже образовались провалы, на Большой Комитетской даже пришлось огородить это место, чтобы машины подвеску там не потеряли», — жалуются люди.
И даже там, где прорыв канализации уже ликвидировали, обстановка лучше не стала. Улицы, тротуары, не говоря уже про газоны и дворы, — все затянуто вонючим илом. По дорогам пустили поливалки, но они лишь добавили сырости и разнесли остатки сточных масс еще и на прилегающую территорию. Почему до сих пор не провели дезинфекцию и обработку пострадавших улиц, спрашивают жители. Они опасаются, что со дня на день в городе может начаться вспышка инфекционных заболеваний. Люди оставляют в соцсетях подмосковного губернатора гневные комментарии, требуя наказать виновных. «Коммунальные аварии, которые произошли в нашем городе, — это вовсе не форс-мажорные ситуации, а следствие системной бесхозяйственности городских властей», — пишут они.
«В Королеве нет настоящего хозяина, а нынешняя администрация — худшая из всех, какие у нас были до сих пор, — жалуется молодая мама Ирина. — История с дорогой, которую хотят проложить через Лосиный Остров, яркий тому пример. Раньше Королев был тихий, чистый и очень зеленый академгородок. А сейчас у нас вместо вековых сосен высится лес из жилых комплексов, в результате школы, сады и поликлиники переполнены, а инженерные коммуникации не выдерживают выросшую в несколько раз нагрузку, ведь сети никто толком не ремонтирует, только подключают к ним все новые и новые ЖК».
КОММЕНТАРИЙ юриста Ирины Дроздовой:
"Для начала я бы посоветовала жителям обратиться в прокуратуру городского округа, где случилась авария, с заявлением о проведении проверки организации, которая оказывает коммунальную услугу по водоснабжению и водоотведению. Это та организация, которой люди платят.
Во-вторых, попросила бы прокуратуру для проведения полноценной проверки запросить тарифные дела организаций в Комитете по ценам и тарифам Московской области. Именно он утверждает тарифы на коммунальные услуги. В тарифном деле должно быть экономическое обоснование тарифа, включая необходимые расходы по ремонту, реконструкции и модернизации сетей и сооружений. Иными словами, мы с вами ежемесячно платим за надлежащее состояние этих сетей и сооружений, их работоспособность, за своевременную локализацию аварий и устранение их последствий. Пусть прокуратура проверит экономику тарифа. Насколько обоснован тариф, сколько средств запланировано затратить и сколько реально было затрачено. Нередко бывает так, что по актам КС-2 и КС-3 ресурсник выполнил все необходимые работы, а по факту даже не копал траншею.
Кроме того, существуют федеральные, региональные и муниципальные программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, о них можно почитать на сайте ГИС ЖКХ. Посмотреть, есть ли ваш населенный пункт в этих программах. Или написать запрос в правительство Московской области о действующих или планируемых программах в вашем городском округе по адресу многоквартирного дома, где вы проживаете.
Параллельно обязательно нужно обратиться в Роспотребнадзор с заявлением о нарушении прав потребителя и санитарно-эпидемиологических норм с просьбой провести проверку, поскольку авария в сети водоотведения может быть отнесена к чрезвычайной ситуации, повлекшей загрязнение окружающей среды и риск заболеваний.
Нерасторопность муниципальных властей и экстренных служб должна фиксироваться, но и не забываем — у каждой проблемы, как правило, есть фамилия".