Канализационный коллапс в Королеве: реки фекалий на улицах города

И даже там, где прорыв канализации уже ликвидировали, обстановка лучше не стала. Улицы, тротуары, не говоря уже про газоны и дворы, — все затянуто вонючим илом. По дорогам пустили поливалки, но они лишь добавили сырости и разнесли остатки сточных масс еще и на прилегающую территорию. Почему до сих пор не провели дезинфекцию и обработку пострадавших улиц, спрашивают жители. Они опасаются, что со дня на день в городе может начаться вспышка инфекционных заболеваний. Люди оставляют в соцсетях подмосковного губернатора гневные комментарии, требуя наказать виновных. «Коммунальные аварии, которые произошли в нашем городе, — это вовсе не форс-мажорные ситуации, а следствие системной бесхозяйственности городских властей», — пишут они.