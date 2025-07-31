Путин поручил принять дополнительные меры по ряду нацпроектов

«Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям “Продолжительная и активная жизнь” и “Семья” и исполнительными органами субъектов РФ с учетом ранее данных поручений… принять дополнительные меры, обеспечивающие достижение запланированных показателей национальных проектов “Продолжительная и активная жизнь” и “Семья”, — говорится в документе.