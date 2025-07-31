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Путин поручил принять дополнительные меры по ряду нацпроектов

Путин поручил доработать нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для достижения показателей нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям “Продолжительная и активная жизнь” и “Семья” и исполнительными органами субъектов РФ с учетом ранее данных поручений… принять дополнительные меры, обеспечивающие достижение запланированных показателей национальных проектов “Продолжительная и активная жизнь” и “Семья”, — говорится в документе.

Доклад по данному поручению ожидается до 1 ноября 2025 года, далее — один раз в квартал.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.