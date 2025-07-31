Почти 1 триллион рублей составляет инвестиционный портфель Башкирии в 2025 году

Сегодня, 31 июля, в Уфе состоялось заседание Инвестиционного комитета Башкирии. На мероприятии обсудили новые проекты, среди которых — строительство многофункционального торгово-сервисного комплекса в селе Аскарово Абзелиловского района.
Как сообщила директор компании «Башмаркет» Лилия Гаскарова, проект предусматривает возведение двухэтажного здания площадью 960 квадратных метров. На первом этаже разместятся кафе и торговые точки, на втором — магазин строительных материалов. Общий объем инвестиций составит 30 миллионов рублей, будет создано 27 рабочих мест. Проект получил статус приоритетного, администрация района окажет поддержку в оформлении земельного участка.
На заседании министр предпринимательства и туризма региона Зухра Гордиенко отметила эффективность работы бизнес-шерифов — 82% предпринимателей положительно оценивают их деятельность.
За 2025 год, по данным администрации главы Башкирии, в республике планируется реализовать 2,2 тысячи инвестиционных проектов на 949 миллиардов рублей с созданием 44 тысяч рабочих мест. Более 380 инициатив имеют приоритетный статус.
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