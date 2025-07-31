Хакеры из KillNet пообещали отомстить виновным за кибератаки в РФ

«Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру: мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны — это наш полигон. Я не хочу вспоминать 2022 и 2023 годы, когда Европа находилась в депрессии из-за хакерских атак. Это не то, что я вам гарантирую. Наша команда всего лишь оповещает вас, как абонентов, о старте масштабной кибероперации против Европы и Украины», — сказано в обращении KillNet.