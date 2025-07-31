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Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов

Путин поручил учесть итоги анализа Счетной палатой для реализации нацпроектов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при реализации нацпроектов до 2030 года и на перспективу до 2036 года учесть результаты анализа Счетной палаты итогов реализации национальных проектов в 2019—2024 годах, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня.

«Правительству Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года обеспечить учет результатов проведенного Счетной палатой Российской Федерации анализа итогов реализации национальных проектов в 2019—2024 годах», — говорится в поручении.