Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при реализации нацпроектов до 2030 года и на перспективу до 2036 года учесть результаты анализа Счетной палаты итогов реализации национальных проектов в 2019—2024 годах, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня.
«Правительству Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года обеспечить учет результатов проведенного Счетной палатой Российской Федерации анализа итогов реализации национальных проектов в 2019—2024 годах», — говорится в поручении.