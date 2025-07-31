Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов

«Правительству Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года обеспечить учет результатов проведенного Счетной палатой Российской Федерации анализа итогов реализации национальных проектов в 2019—2024 годах», — говорится в поручении.