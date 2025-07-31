Путин подписал закон о денонсации конвенции о водно-болотных угодьях

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Как отмечалось в сопроводительных документах, анализ ситуации показывает, что использование механизмов конвенции не представляется возможным для защиты российских водно-болотных угодий. Кроме того, подчеркивается, что участие России в работе конвенции будет иметь «исключительно отрицательные последствия ввиду особой политизации Конвенции заинтересованными сторонами».
В документе также говорится, что подавляющая часть водно-болотных угодий международного значения уже находится под государственной защитой РФ и расположена в основном в границах российских особо охраняемых природных территорий.