Умер американский театральный режиссер Роберт Уилсон

Роберт Уилсон родился 4 октября 1941 года в Уэйко, штат Техас. После окончания Института Пратта он начал свою театральную карьеру в Нью-Йорке в 1969 году. Международное признание пришло к нему после постановки «Взгляд глухого» в Париже в 1971 году.