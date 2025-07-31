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Россияне нашли на пляже рвоту кашалота на 11 миллионов рублей

Семь килограммов амбры — очень ценного вещества, используемого в парфюмерии, нашли туристы из Санкт-Петербурга на пляже в Таиланде.

Семь килограммов амбры — очень ценного вещества, используемого в парфюмерии, нашли туристы из Санкт-Петербурга на пляже в Таиланде. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

На необычные сгустки семейная пара россиян наткнулась в Пхукете. Путешественники собрали их в пакеты и показали находку специалистам, которые подтвердили, что это действительно амбра, причем очень качественная.

Семь килограммов этого вещества может стоить почти 11 миллионов рублей. Амбра вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов, поэтому ее нередко называют рвотой этого млекопитающего.

Вывозить амбру из Таиланда законом запрещено, продать ее нужно на месте. Но сначала ценность находки необходимо подтвердить в университете морских исследований, расположенном в 500 километрах от Пхукета.

Времени на то, чтобы отвезти находку на исследование у россиян не было, поэтому они вернулись в Россию, а амбру оставили у друзей.

В ходе следующей поездки в Таиланд они планируют заняться оформлением документов для продажи.

Ранее на побережье Австралии мужчина также обнаружил крупный кусок амбры. Австралиец привез свою семью на пляж вблизи границы Нового Южного Уэльса и Квинсленда, чтобы оценить последствия циклона «Альфред» и поискать интересные находки, которые могли быть выброшены на берег.