Российские туристы нашли в Таиланде рвоту стоимостью 11 миллионов рублей

Это вещество называют «морским золотом» и используют для придания стойкости аромата в парфюмерии. Путешественники отнесли находку в два центра морских исследований. Там им сообщили, что амбра свежая, но для подтверждения ее ценности нужно отвезти находку в местный университет морских исследований, расположенный в 500 километрах от Пхукета.