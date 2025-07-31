Мать и дочь воссоединились после скандала с оставлением ребенка дома на Кубани

На Кубани девочку вернули матери после того, как ее временно поместили в инфекционную больницу по решению органов опеки. Поводом для вмешательства стало вирусное видео, на котором ребенок плакал в пустой квартире, имея лишь баночку фруктового пюре. Об этом сообщает «КП -Кубань».
Кадры вызвали резонанс в соцсетях, и в квартиру приехала полиция. Стражи порядка обнаружили, что жилье почти пустое: нет мебели, бытовой техники, а из игрушек у девочки только детская коляска. Малышку забрали у матери на время разбирательств. Однако вскоре выяснилось, что женщина оставила ребенка одну не из-за халатности. Она недавно переехала в Краснодар, купила квартиру в ипотеку, но обставить ее не смогла, так как не хватало денег. Чтобы прокормить себя и дочь, она устроилась на работу в полях.
Узнав о тяжелом положении семьи, местные жители организовали сбор помощи. За короткое время в квартиру принесли холодильник, стиральную машину, мебель, а также собрали 300 тысяч рублей на погашение долгов.
Кроме того, женщине помогли оформить регистрацию и гражданство для дочки, которая, хотя и родилась в России, не имела соответствующей отметки в свидетельстве о рождении. Теперь два родных человека смогут жить в более комфортных условиях.
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