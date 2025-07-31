Мать и дочь воссоединились после скандала с оставлением ребенка дома на Кубани

Кадры вызвали резонанс в соцсетях, и в квартиру приехала полиция. Стражи порядка обнаружили, что жилье почти пустое: нет мебели, бытовой техники, а из игрушек у девочки только детская коляска. Малышку забрали у матери на время разбирательств. Однако вскоре выяснилось, что женщина оставила ребенка одну не из-за халатности. Она недавно переехала в Краснодар, купила квартиру в ипотеку, но обставить ее не смогла, так как не хватало денег. Чтобы прокормить себя и дочь, она устроилась на работу в полях.