Власти рассказали, что будет после пожара с деревянной церковью под Жабинкой

В ведомстве уточнили, что в результате пожара, который случился 24 июля в агрогородке Степанки Жабинковского района, здание православного храма было полностью уничтожено (подробнее — здесь). На месте продолжаются оперативно-следственные мероприятия. До их завершения проведение любых строительных или же восстановительных работ невозможно.