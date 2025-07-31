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Власти рассказали, что будет после пожара с деревянной церковью под Жабинкой

Власти прокомментировали ситуацию со сгоревшей деревянной церковью в Жабинковском районе.

Источник: Комсомольская правда

Власти рассказали, что будет после пожара с деревянной церковью под Жабинкой. Подробности озвучили в пресс-службе Жабинковского районного исполнительного комитета.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара, который случился 24 июля в агрогородке Степанки Жабинковского района, здание православного храма было полностью уничтожено (подробнее — здесь). На месте продолжаются оперативно-следственные мероприятия. До их завершения проведение любых строительных или же восстановительных работ невозможно.

В пресс-службе отметили: на текущей неделе после того, как будет завершена работа следственных органов, районными государственными организациями будет организован демонтаж завалов и расчистка территории.

«В ближайшее время в Степанки прибудет архитектор для проведения технического обследования и оценки возможных архитектурных решений по строительству нового храма», — уточнили в сообщении.

Указанная работа проводится в тесном взаимодействии Брестской епархии, прихода, а также органов государственной власти. Все стороны консолидируют усилия для обеспечения качественной и последовательной реализации всех этапов процесса.

Следующий шаг — подготовка проектно-сметной документации. Финансирование предполагается с привлечением из бюджета, епархии, организаций разных форм собственности и других источников.

В райисполкоме отметили, что для прихожан было организовано временное место для совершения богослужений. Службы проводятся в штатном режиме и согласно с установленным расписанием. Вместе с тем с наступлением холодного периода предусматривается обеспечение необходимого температурного режима.

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС и прихожане спасли ценности из горящей церкви под Жабинкой.

А еще мы собрали драматичную историю старинного деревянного храма с 500-летней историей, который сгорел в Степанках под Жабинкой 24 июля: «Говорили, что и старая церковь сгорела, а уцелела лишь икона Божией Матери».