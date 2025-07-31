Жена Газманова поделилась, где работает их избегающая публичности дочь

В 2022 году Марианна успешно окончила частную гимназию «Хорошкола», получив золотую медаль. Газманова упоминала в своем личном блоге, что подготовка к Единому государственному экзамену и сама сдача стали для её дочери испытанием. Она сильно беспокоилась о результатах. Тем не менее, девушка показала высокие результаты по всем предметам и получила аттестат с отличием.