Жена Газманова поделилась, где работает их избегающая публичности дочь

Супруга известного российского артиста Олега Газманова в социальной сети Instagram* рассказала, чем занимает их 21-летняя дочь Марианна. Писательница Марина Газманова обычно не разглашает детали жизни девушки, потому что она ведет непубличный образ жизни.
«Дочь учится быть управленцем на двух языках. И уже давно работает в дизайнерской компании. В следующем году диплом получит», — ответила жена певца на вопрос от одного из подписчиков.
В 2022 году Марианна успешно окончила частную гимназию «Хорошкола», получив золотую медаль. Газманова упоминала в своем личном блоге, что подготовка к Единому государственному экзамену и сама сдача стали для её дочери испытанием. Она сильно беспокоилась о результатах. Тем не менее, девушка показала высокие результаты по всем предметам и получила аттестат с отличием.
В 2022 году дочь звездной пары стала студенткой МГИМО, выбрав факультет международного бизнеса. Супруга исполнителя также рассказывала, что Марианна никогда не проявляла интереса к творчеству и не стремилась пойти по стопам отца.
Ранее сын артиста Родион Газманов высказался о возможном плагиате музыки в «Игре в кальмара».
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