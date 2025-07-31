Ивановский «студень-убийца» погубил людей и отправил создателей за решетку

Роковой ошибкой стало нарушение рецептуры: при изготовлении студня была использована повышенная доза нитритно-посолочной смеси. Это привело к тому, что в готовом продукте оказалось запредельное количество нитрита натрия — сильного яда. Несмотря на то, что студень фактически стал отравой, он был расфасован и направлен на реализацию в продуктовые магазины.