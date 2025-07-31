Ивановский «студень-убийца» погубил людей и отправил создателей за решетку

Советский районный суд Иваново вынес приговор по резонансному делу о производстве смертельно опасного студня, от которого погибли два человека и еще 15 получили тяжелые отравления. Индивидуальный предприниматель и его работник признаны виновными и отправятся в колонию, сообщает Генпрокуратура России на своем сайте.
Как было установлено в суде, на предприятии, где производилась мясная продукция, царила преступная халатность. Предприниматель назначил на должность бригадира цеха по производству студня человека без специального образования и какой-либо подготовки. В результате продукция выпускалась без элементарного контроля качества.
Роковой ошибкой стало нарушение рецептуры: при изготовлении студня была использована повышенная доза нитритно-посолочной смеси. Это привело к тому, что в готовом продукте оказалось запредельное количество нитрита натрия — сильного яда. Несмотря на то, что студень фактически стал отравой, он был расфасован и направлен на реализацию в продуктовые магазины.
В результате употребления этого «студня-убийцы» скончались два жителя Архангельской области. Еще 15 человек из разных регионов России получили отравления различной степени тяжести.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил каждого из подсудимых к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу родственников погибших с осужденных взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 4 миллиона рублей. Оба фигуранта были взяты под стражу прямо в зале суда.