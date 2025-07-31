Врач рассказал о плотоядной бактерии, от которой умирают в США

В США четыре человека умерли от плотоядной бактерии.
С начала 2025 года в США были зарегистрированы четыре летальных исхода, связанные с инфекцией, вызванной бактерией Vibrio vulnificus. Всего в стране выявлено 13 случаев заражения этой опасной бактерией, которая наиболее активно распространяется в соленой воде в жаркое время года. В России подобных инцидентов не отмечено, сообщил заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
«В США с начала 2025 года зафиксировали четыре случая смерти из-за поедающей плоть бактерии. Число случаев заражения достигло 13… В Российской Федерации такие случаи не зарегистрированы», — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на врача. По словам Осипова, существует вероятность заражения при купании в водоемах с загрязненной водой, которые не прошли соответствующую проверку и не получили разрешения на эксплуатацию от Роспотребнадзора.
Медик уточнил, что заражение плотоядной бактерией происходит при попадании микроорганизма в организм через мелкие повреждения кожи или порезы. По словам специалиста, инфекция может привести к серьезным осложнениям и негативным последствиям для здоровья. Однако Осипов повторил, что на территории России случаи заболеваний, вызванных Vibrio vulnificus, на сегодняшний день зафиксированы не были.
Ранее россиянам рассказали о нашествии зараженных клещей. Так, в центральных регионах страны зафиксирован значительный рост популяции клещей, причем около 25% из них являются переносчиками риккетсиоза. Эпидемиолог Ольга Дмитриева отметила, что помимо типичных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит, все чаще регистрируются случаи передачи риккетсиоза, что создает дополнительные угрозы для здоровья граждан.