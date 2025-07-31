Врач рассказал о плотоядной бактерии, от которой умирают в США

«В США с начала 2025 года зафиксировали четыре случая смерти из-за поедающей плоть бактерии. Число случаев заражения достигло 13… В Российской Федерации такие случаи не зарегистрированы», — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на врача. По словам Осипова, существует вероятность заражения при купании в водоемах с загрязненной водой, которые не прошли соответствующую проверку и не получили разрешения на эксплуатацию от Роспотребнадзора.