Главу НАСА позвали посмотреть на российские ракеты

Ранее Юрий Баканов уже обсуждал с Илоном Маском и представителями других стран сотрудничество в освоении дальнего космоса, в том числе проекты по созданию лунной станции и подготовке к полету на Марс. Россия планирует начать национальный проект по освоению Луны с января 2026 года, а к партнерству уже присоединились Китай и еще 13 государств.