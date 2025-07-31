Главу НАСА позвали посмотреть на российские ракеты

Глава НАСА согласился прилететь в Россию на запуск «Союза».
Глава Роскосмоса Юрий Баканов пригласил исполняющего обязанности руководителя NASA Джозефа Миллера посетить запуск российского пилотируемого корабля «Союз», который запланирован на ноябрь 2025 года. Об этом сообщают СМИ.
«Баканов пригласил и. о. главы НАСА на запуск “Союза” в ноябре, тот подтвердил готовность. Он также договорился с ним продолжить обсуждение национальных орбитальных станций, миссий в дальний космос», — пишет ТАСС.
Ранее Юрий Баканов уже обсуждал с Илоном Маском и представителями других стран сотрудничество в освоении дальнего космоса, в том числе проекты по созданию лунной станции и подготовке к полету на Марс. Россия планирует начать национальный проект по освоению Луны с января 2026 года, а к партнерству уже присоединились Китай и еще 13 государств.