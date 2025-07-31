Руководители Роскосмоса и NASA провели первую с 2018 года очную встречу

Руководители космических агентств России и США впервые с 2018 года провели очную встречу, сообщили в Роскосмосе.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и министр транспорта США — исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, а также совместное освоение дальнего космоса и продолжение взаимодействия по ряду космических проектов.
По итогам встречи Баканов заявил, что приложит все усилия для сохранения канала сотрудничества между Россией и США, а также что ждет того же от NASA.
Ранее сообщалось, что Баканов в рамках визита в США посетил Космический центр имени Джонсона, где находятся ключевые объекты, связанные с управлением МКС.
Замглавы NASA Кен Бауэрсокс заявлял, что Россия и США могут сотрудничать и после вывода МКС из эксплуатации.