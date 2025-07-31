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Рубио: США провели контакты с РФ для достижения понимания по миру на Украине

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон и Москва продолжают взаимодействовать по вопросу достижения мира в конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

США на этой неделе провели контакты с представителями России для достижения взаимопонимания по урегулированию и достижению мира на Украине. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной — уже на этой неделе у нас состоялся полноценный разговор с ними», — сообщил он в интервью радиостанции Fox Radio.

По словам Рубио, представители стран обсудили некоторых ключевых приближенных президента России Владимира Путина. Целью контактов, как отметил американский госсекретарь, была попытка достичь взаимопонимания о возможном пути к миру в украинском конфликте.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп настаивает достижении соглашения о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной не позднее 8 августа.

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