Рубио: США провели контакты с РФ для достижения понимания по миру на Украине

США на этой неделе провели контакты с представителями России для достижения взаимопонимания по урегулированию и достижению мира на Украине. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной — уже на этой неделе у нас состоялся полноценный разговор с ними», — сообщил он в интервью радиостанции Fox Radio.
По словам Рубио, представители стран обсудили некоторых ключевых приближенных президента России Владимира Путина. Целью контактов, как отметил американский госсекретарь, была попытка достичь взаимопонимания о возможном пути к миру в украинском конфликте.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп настаивает достижении соглашения о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной не позднее 8 августа.