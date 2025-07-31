Путин запретил кино, дискредитирующее российские традиционные ценности

Ранее в Госдуме депутаты поддержали поправки в закон, обязывающие владельцев крупных интернет-платформ ограничивать доступ к контенту, дискредитирующему традиционные ценности. Под блокировку попадут фильмы и ролики, получившие отрицательное заключение Минкультуры. Поправки распространяются на соцсети с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей и видеосервисы с более чем 100 тысячами зрителей в сутки.