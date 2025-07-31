Пережили +40, переживем и +30: В Молдову возвращается жара, но уже не такая выматывающая — что говорят синоптики

Жара возвращается в Молдову, но будут не жесткие +40 градусов, а +30 градусов.
Пережить можно.
Переменная облачность.
Ночью — и вовсе +17 градусов.
Без осадков.
В последующие сутки синоптики прогнозируют до +33 градусов.
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