Протоиерей Ткачев: Случайной смерти не бывает

Протоиерей Андрей Ткачев выразил мнение, что смерть является не результатом случайности, а частью Божьего замысла. Он отметил, что у утверждения о случайности кончины человека нет оснований.
Священнослужитель указал на сложность человеческой природы и отметил, что по этой причине уход из жизни не может произойти по причине, которая неизвестна Богу. Ткачев подчеркнул, что каждый человек, даже если он не совершил выдающиеся поступки, представляет собой сложную систему.
— Возможно ли утверждать о случайности самого факта появления на свет, а также всех жизненных событий? Если каждый волос на нашей голове учтен, каждый наш вздох измерен, то, опираясь на писания святых отцов и опыт духовного общения, у нас нет оснований говорить о случайной смерти, — пояснил протоиерей.
Он добавил, что в человеческом понимании смерть часто воспринимается как случайность, передает RuNews24.
Митрополит Антоний рассказал, что, по словам Иисуса Христа, физические недуги являются не испытанием или наказанием за грехи, а возможностью показать действия Бога.