Протоиерей Ткачев: Случайной смерти не бывает

— Возможно ли утверждать о случайности самого факта появления на свет, а также всех жизненных событий? Если каждый волос на нашей голове учтен, каждый наш вздох измерен, то, опираясь на писания святых отцов и опыт духовного общения, у нас нет оснований говорить о случайной смерти, — пояснил протоиерей.