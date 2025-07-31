Стала известна причина смерти Халка Хогана

Знаменитый американский рестлер и актер Халк Хоган скончался от сердечного приступа. Судмедэкспертиза округа Пинеллас показала, что у него был острый инфаркт миокарда.
— Page Six может сообщить эксклюзивную информацию о том, что легенда профессионального рестлинга умерла от острого инфаркта миокарда, широко известного как сердечный приступ, — пишет Page Six со ссылкой на экспертизу.
Источники утверждают, что в последние годы жизни рестлер боролся с мерцательной аритмией и хроническим лимфоцитарным лейкозом — это особая форма рака белых кровяных клеток. Представитель центра судмедэкспертизы также подтвердил, что поступил официальный запрос на кремацию тела, говорится в материале.
24 июля стало известно, что Халк Хоган скончался в возрасте 71 года из-за остановки сердца. Его смерть констатировали после того, как спортсмена доставили в ближайшую больницу из его дома, расположенного в городе Клируотер американского штата Флорида. Свой первый мировой чемпионат Халк Хоган выиграл в 1984 году: ему удалось одержать победу над рестлером Айроном Шейком на нью-йоркской арене Madison Square Garden. До 1991 года спортсмен удерживал за собой звание чемпиона мира.