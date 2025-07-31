Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти Халка Хогана

Знаменитый американский рестлер и актер Халк Хоган скончался от сердечного приступа. Судмедэкспертиза округа Пинеллас показала, что у него был острый инфаркт миокарда.

Знаменитый американский рестлер и актер Халк Хоган скончался от сердечного приступа. Судмедэкспертиза округа Пинеллас показала, что у него был острый инфаркт миокарда.

— Page Six может сообщить эксклюзивную информацию о том, что легенда профессионального рестлинга умерла от острого инфаркта миокарда, широко известного как сердечный приступ, — пишет Page Six со ссылкой на экспертизу.

Источники утверждают, что в последние годы жизни рестлер боролся с мерцательной аритмией и хроническим лимфоцитарным лейкозом — это особая форма рака белых кровяных клеток. Представитель центра судмедэкспертизы также подтвердил, что поступил официальный запрос на кремацию тела, говорится в материале.

24 июля стало известно, что Халк Хоган скончался в возрасте 71 года из-за остановки сердца. Его смерть констатировали после того, как спортсмена доставили в ближайшую больницу из его дома, расположенного в городе Клируотер американского штата Флорида. Свой первый мировой чемпионат Халк Хоган выиграл в 1984 году: ему удалось одержать победу над рестлером Айроном Шейком на нью-йоркской арене Madison Square Garden. До 1991 года спортсмен удерживал за собой звание чемпиона мира.