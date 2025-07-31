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Поиски пропавшего 34-летнего сибайца завершились трагедией

В Башкирии пропавшего 34-летнего мужчину обнаружили мертвым.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Пропавшего 34-летнего жителя башкирского города Сибай обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Мужчина пропал ровно две недели назад — 17 июля. К сожалению, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, — заявили добровольцы.

Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.

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