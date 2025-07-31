Апачев оценил покупку первого альбома Гуфа

Апачев заявил, что план миллиардера удалить альбом Гуфа из-за наркотиков несправедлив.
Миллиардер Игорь Рыбаков, совладелец компании «Технониколь», оказался самым преданным фанатом российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Об этом сообщил рэп-исполнитель Аким Апачев. Ранее Рыбаков выкупил права на первый альбом Гуфа «Город Дорог» почти за 100 миллионов рублей и заявил о намерении удалить его со всех музыкальных платформ в российском сегменте интернета.
«Поступок Рыбакова, потратившего огромные деньги на возможность удалить дебютный альбом Гуфа, на самом деле свидетельствует, что совладелец компании “Технониколь” на самом деле “его самый преданный фанат”», — пишет «Ридус». Издание ссылается на слова Апачева.
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Сам Рыбаков объяснил свои действия желанием уберечь молодое поколение от возможных ошибок и провокаций, связанных с содержанием альбома. Апачев назвал этот поступок неоднозначным.
По мнению рэпера, обвинения в пропаганде наркотиков, которые выдвигались против Гуфа, не имеют под собой реальных оснований — подобная тематика в текстах была частью сценического имиджа и отражала модные тенденции того времени. Апачев подчеркнул, что большинство рэперов того периода не имели отношения к употреблению запрещенных веществ, а русский рэп был скорее театральным действом, чем отражением реальности.
Магнитогорский миллиардер Игорь Рыбаков 24 июля сообщил о приобретении прав на дебютный альбом рэпера Гуфа. По словам предпринимателя, он принял решение купить альбом «Город Дорог», выпущенный в 2007 году. Права на музыкальный релиз Рыбаков приобретает у Антона Пронина, продюсера и главы лейбла «Монолит Рекордс». «Город Дорог» стал первой работой группы CENTR. Сумма сделки оценивается примерно в 95 миллионов рублей.