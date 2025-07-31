«Роскосмос» и NASA договорились об эксплуатации МКС до 2028 года

«Диалог прошел неплохо, — рассказал глава “Роскосмоса” журналистам. — Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 года. Очень важно, что новый руководитель NASA это подтвердил» (цитата по ТАСС). Он также отметил, что до 2030 года страны будут сотрудничать по сведению станции с орбиты.